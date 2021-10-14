VIDEO: Tiroteo contra chiíes deja al menos seis muertos en Beirut

Un tiroteo en Beirut, Líbano, causó la muerte de al menos seis chiíes, en un ataque contra los manifestantes que iban a participar en una marcha convocada por Hezbolá para exigir la destitución del juez Tarek Bitar, que investiga la explosión en el puerto que dejó más de 200 muertos

#Entérate | Al menos 4 muertos y 20 heridos en #Beirut en protesta de partidarios del grupo chiíta Hezbollah para exigir la destitución del juez que investigaba la explosión del año pasado en el puerto de la ciudad. Entérate de esta y otras noticias aquí https://t.co/jRdYUK3VyA pic.twitter.com/L27NTqij3P — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2021

El ministro de Interior, Bassam Maulaui, dijo que el tiroteo fue perpetrado por un grupo de "francotiradores" apostados en tejados del área capitalina de Tayoune y confirmó el lanzamiento de granadas propulsadas por cohetes en la misma zona de Beirut.

Canales de televisión locales transmitieron imágenes de balas rebotando en los edificios y personas corriendo en busca de refugio. Uno de los fallecidos fue una mujer que fue impactada por una bala mientras estaba en su casa, dijo una fuente militar, agregando que todos los muertos son chiíes.

En una escuela cercano, los profesores instruyeron a los niños para que se acostaran boca abajo con las manos en la cabeza.

Disparos tenían como objetivo la manifestación chiita

El ejército dijo en un comunicado que los disparos tuvieron como objetivo a los manifestantes cuando pasaban por la rotonda de Teyouneh, ubicada en un área que divide los barrios de los musulmanes chiíes y los cristianos en Beirut.

Hezbolá y su aliado, el movimiento chií Amal, dijeron que grupos dispararon contra los manifestantes desde los tejados, apuntando a sus cabezas en un ataque que, según dijeron, arrastrará a Líbano al conflicto.

Mientras el primer ministro, Najib Mikati, pedía calma, el ejército se desplegó fuertemente en el área y dijo que abriría fuego contra cualquier persona armada en la carretera.

Los disparos comenzaron en el barrio cristiano de Ain el-Remmaneh antes de convertirse en un intercambio de fuego, dijo la fuente militar. Se escucharon ráfagas durante horas, junto con varias explosiones que parecían ser granadas propulsadas por cohetes disparadas al aire, dijeron testigos de Reuters.

El líder de las Fuerzas Libanesas, Samir Geagea, condenó los disturbios en su cuenta de Twitter y culpó de lo ocurrido a la existencia "generalizada" de armas en Beirut, "que amenaza a los ciudadanos a todas horas y en todas partes".