VIDEO: Bomberos de California captan remolino de fuego en incendio

Autoridades de California dieron a conocer impactantes imágenes de un remolino de fuego en medio de un incendio en los condados de Riverside y San Diego.

El incendio se registró hace unos días en el límite del Bosque Nacional Cleveland en el suroeste de Riverside y al noreste de San Diego, en California.

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Durante las labores de combate del incendio se usaron cuatro aviones cisterna y varios helicópteros, además participaron cuadrillas de bomberos y personal de ambos condados.

El domingo, autoridades de California captaron al remolino de fuego que parecía tomar fuerza, incluso se observa que vehículos que combatían el incendio lucían pequeños a su lado.

Video from the #Chaparralfire burning in Riverside and San Diego counties shows the conditions that firefighters are facing in the 2021 fire season. Do your part to prevent wildfires. #California #CALFIRE #Wildfire #OneLessSpark #Prevent Video credit: Jeff Hall pic.twitter.com/ZDfYSV8y5L — CAL FIRE (@CAL_FIRE) August 29, 2021

¿Qué son los remolinos de fuego o tornados de fuego?

El remolino de fuego es un fenómeno que ocurre cuando las llamas, bajo ciertas condiciones, se combinan con corrientes de aire y forman una vertical,

El remolino de fuego se forma a partir de los incendios forestales, como el de California, y alcanzan a medir entre 10 y 50 metros de alto, aunque duran pocos minutos, aunque pueden destruir árboles.

El incendio, de acuerdo con autoridades de California, tiene una contención del 50 por ciento, sin embargo, ya consumió más de 577 hectáreas (1,427 acres).

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El Servicio Forestal estadounidense informó que bomberos limpiaron matorrales de forma estratégica para evitar que las llamas se extendieran a una vegetación más espesa.

Un bombero, de los 532 miembros que combaten el incendio, resultó gravemente lesionado durante las labores de combate después del remolino de fuego.

Aunque las autoridades de los condados afectados por las llamas evacuaron a los habitantes cercanos al siniestro, más tarde indicaron que podrían regresar a sus propiedades y solo se permitió la entrada a los residentes.

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