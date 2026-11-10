Un chimpancé quedó aislado por las inundaciones en Florida y acaparó las miradas tras recibir comida y mantas con un dron. Kaleb, un simio de 38 años que vive en el refugio Save the Chimps cerca de Fort Pierce,Florida, Estados Unidos, permaneció en un área al aire libre rodeada de agua cuando las tormentas empaparon la región de domingo a martes. Aunque los otros animales del recinto de 61 hectáreas se resguardaron en alojamientos sobre terreno elevado, él quedó incomunicado tras el desborde de los canales.

Un banquete aéreo para Kaleb y su cruce por la cuerda

Ante la imposibilidad de acercarse por tierra, los cuidadores sacaron un dron de reparto que habían comprado tiempo atrás para una emergencia de este tipo. Con ese aparato le enviaron cobijas y su ración de alimento hasta que el propio primate decidió moverse hacia un punto más accesible del santuario. El personal grabó en video el momento en que Kaleb sacó un plátano de una bolsa de papel arrojada desde el aire, lo masticó con calma y luego caminó con cuidado sobre una cuerda tendida como puente encima del agua estancada.

El operativo para alimentar a 200 chimpancés bajo el agua

Alimentar a Kaleb y a sus compañeros exigió maniobras extremas porque la crecida tapó las rutas donde reparten a diario 1,361 kilogramos de comida en carritos de golf. Mark Yohannan, director del santuario, explicó que metieron un vehículo para pantanos que pronto se averió, así que usaron un tractor y varias camionetas para entregar plátanos, naranjas y medicinas a tiempo.

Veterinarios y cuidadores durmieron en el centro que dirige Ana Paula Tavares para acompañar a los simios, mientras el agua bajaba el sábado 7 de noviembre . Desde 1997, esta organización tiene a su custodia a casi 350 chimpancés provenientes de laboratorios de investigación, el comercio de mascotas y la industria del entretenimiento.

Con información de Save the Chimps