Florida: Byron Donalds se convierte en el primer gobernador afroamericano del Estado

Florida tendrá un nuevo gobernador, marcando historia para el partido Republicano, tras la victoria de Byron Donalds en las elecciones intermedias de Estados Unidos 2026; convirtiéndose en el primer afroamericano en ocupar este cargo en la historia del estado.

El congresista derrotó al candidato demócrata David Jolly durante las elecciones legislativas celebradas este martes 3 de noviembre, de acuerdo con las proyecciones electorales.

¿Cuántos votos obtuvo Byron Donalds en las elecciones de Florida?

De acuerdo con los primeros resultados durante el conteo electoral, Byron Donalds obtuvo el 50.05% de los votos, equivalentes a 4 millones 123 mil 875 sufragios.

Por su parte, el candidato David Jolly consiguió el 48.68%, con un total de 4 millones 11 mil 45 votos.

Con este resultado, los republicanos conservarán el control del estado y Donalds sucederá a Ron DeSantis, quien concluirá su segundo mandato consecutivo y no podía buscar la reelección.

¿Quién es Byron Donalds, el primer gobernador afroamericano de Florida?

Byron Donalds es un político republicano que actualmente cumple su tercer mandato como integrante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Nació y creció en Brooklyn, Nueva York, aunque desarrolló buena parte de su trayectoria profesional y política en Florida.

Estudió en la Universidad Estatal de Florida, donde obtuvo una licenciatura en Finanzas y Marketing. Posteriormente, trabajó en los sectores bancario, financiero y de seguros.

Su carrera política comenzó a tomar fuerza en 2016, cuando fue elegido integrante de la Cámara de Representantes de Florida.

Durante esa etapa participó en iniciativas relacionadas con los adultos mayores, la reforma de la justicia penal y el acceso a la educación. En 2020 llegó al Congreso federal para representar al distrito 19 de Florida.

Donald Trump respaldó la candidatura de Byron Donalds

Uno de los factores que marcaron la campaña de Donalds fue el respaldo de Trump, quien expresó su apoyo al republicano desde 2025.

Donalds consiguió la nominación republicana en agosto de 2026, después de imponerse en una competencia de cuatro aspirantes.

En la elección general se enfrentó a David Jolly, el excongresista republicano que posteriormente se incorporó al Partido Demócrata y buscó atraer a los votantes con una propuesta de perfil moderado.