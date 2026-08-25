VIDEO: Los vestidos de lujo de las gemelas de “El Chapo” y Emma Coronel por sus XV años; diseñadora comparte imágenes

Emma Coronel siempre ha sido dicreta en cuanto a su vida personal, pero sobre todo con lo relacionado a sus gemelas, hijas de "El Chapo", pero en esta ocasión han salido a relusir imágenes de ambas con motivo a sus XV años y sus vestidos de alta costura.

Los XV años de las gemelas, hijas de "El Chapo" Guzmán y Emma Coronel

Emali Guadalupe y María Joaquina, las hijas gemelas de Emma Coronel y Joaquín “El Chapo” Guzmán, celebraron sus quince años en días pasados. Aunque la fiesta tuvo un bajo perfil, característica principal de la madre, pues fue un evento sumamente discreto y con pocos detalles revelados en un inicio, la luz sobre el acontecimiento llegó de la mano de la industria de la moda.

La diseñadora April Black Diamond, encargada de confeccionar los atuendos de las adolescentes y quien previamente ha vestido a la propia Emma Coronel, decidió romper el silencio al compartir a través de su cuenta de Instagram las primeras imágenes y detalles de los diseños exclusivos utilizados para la ocasión.

|IG emma.coronel.official

Alta costura, cristales y perlas en los vestidos quinceañeros de las gemelas de "El Chapo"

En el video difundido, se ve a dos jovencitas donde, los vestidos destacaron por su alto nivel de detalle, elaborados bajo estándares de alta costura con el uso predominante de cristales, pedrería fina, capas de tul y perlas.

No obstante, en un esfuerzo por salvaguardar la identidad y la privacidad de las menores, una dinámica que su madre ha mantenido de forma estricta, los rostros de ambas no fueron mostrados.

|Captura de video

Aunque los modelos diferían entre sí, ambos guardaron una línea de sofisticación en tonos claros. Una de las gemelas portó un diseño strapless con un corpiño totalmente saturado de cristales y pedrería plateada, acompañado de una amplia falda de tul en capas que evocaba la estética tradicional de las bailarinas de ballet.

El segundo modelo apostó por una silueta de corte más ajustado, complementada también por un corpiño brillante y una falda decorada con cascadas de perlas, listones blancos y aplicaciones de flores tridimensionales. Para completar el atuendo, las dos jóvenes lucieron calzado plateado de tacón bajo y finos collares de perlas.

"Creando magia para unos XV Años llenos de elegancia"

"Para las hermosas gemelas de Emma Coronel, la moda y la fantasía se unen en una celebración extraordinaria donde la alta costura, los deslumbrantes incrustados de cristal y los detalles exquisitos crean una atmósfera de puro lujo. Cada diseño refleja elegancia, feminidad y la belleza atemporal de la alta costura, convirtiendo cada momento en una experiencia visual espectacular. Y esto es solo el comienzo… la magia apenas empieza", escribió la diseñadora.