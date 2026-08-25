Emma Coronel rompe el silencio: Habla de su boda con “El Chapo” Guzmán, su arresto en Estados Unidos y lo que vivió en la cárcel | VIDEO

Emma Coronel volvió a dar de qué hablar tras reaparecer en una transmisión en vivo en redes sociales para contar detalles de su vida privada que no había revelado. La esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán habló de cómo fue su boda con el capo, cómo fue que la arrestaron y todo lo que vivió dentro de la cárcel.

Así arrestaron a Emma Coronel

Durante una plática con los streamers "Willito" y "Lonche" en la plataforma Kick, Emma Coronel habló de cómo fue su detención en febrero de 2021 en Virginia, Estados Unidos.

Explicó que viajaba sola cuando agentes de seguridad interceptaron el avión antes de despegar, subieron por ella y la bajaron inmediatamente.

Dijo que para sacarla de las instalaciones del aeropuerto la sacaron por una puerta privada sin pasar por las área donde pasa toda la gente.

Emma Coronel también reveló cómo fue su detención.



Relata cómo ocurrió su captura en Estados Unidos: agentes la interceptaron cuando estaba en un avión y la bajaron “del greñero”. Así lo contó.#JLMNoticias #Aguascalientes #Ags https://t.co/1gH85c2JZg pic.twitter.com/99M77h0tqa — José Luis Morales (@JLMNoticias) August 25, 2026

Emma Coronel y su tiempo encarcelada

Sobre su paso por la cárcel, donde estuvo casi tres años tras declararse culpable de cargos por narcotráfico y lavado de dinero, reveló que vivió en aislamiento total durante 12 meses.

Estuvo encerrada en un cuarto de dos por dos metros que tenía cama, baño y mesa, sin contacto con otras reclusas.

Contó que la única forma de hablar con sus compañeras era gritando de celda a celda y que "allá adentro sientes todo doble", refiriéndose a las emociones.

Emma Coronel revela cómo fue tiempo en aislamiento total cuando estuvo en la cárcel.



“Un día adentro es más que aquí afuera. Allá sientes todo doble”.



Con los streamers "Willito" y "Lonche" en la plataforma Kick, revela cómo estuvo un año completo encerrada e incomunicada en… pic.twitter.com/3H8uKgJ5vT — José Luis Morales (@JLMNoticias) August 25, 2026

Emma Coronel recibió tratamiento psiquiátrico en la cárcel

Emma Coronel confesó que para sobrellevar la reclusión y asimilar su encierro, recibió apoyo psiquiátrico dentro de la cárcel.

Explicó que establecer una rutina diaria fue clave para mantener la calma y dejar de desesperarse por salir.

Después de cumplir parte de su condena en confinamiento comunitario en California, la modelo recuperó la libertad supervisada en septiembre de 2023, enfocándose desde entonces en su faceta como empresaria, influencer y mamá.

Boda de "El Chapo" Guzmán con Emma Coronel

En la misma plática recordó cómo inició su historia de amor con el capo sinaloense, a quien conoció a los 17 años durante un concurso de belleza.

Comentó que se casaron el 2 de julio de 2007, justo el día en que ella cumplió los 18 años. Fue una ceremonia religiosa sencilla celebrada en la comunidad de La Angostura, Durango, fecha en la que dejó su casa familiar.

Hijas de Emma Coronel y "El Chapo" Guzmán

Fruto de ese matrimonio nacieron en 2011 sus hijas gemelas, Emali Guadalupe y María Joaquina, en Estados Unidos.

La creadora de contenido no comparte mucho sobre la vida personal que lleva con sus hijas, aunque, últimamente se dio a conocer que las menores cumplieron quince años de edad y la fecha no pasó desapercibida, pues se les festejó hasta con vestidos de la diseñadora April Black Diamond.