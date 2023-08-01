¿Osos “pirata”? Zoológico en China descarta usar personas disfrazadas de oso tras VIDEO viral

En redes sociales, usuarios han compartido imágenes de un oso localizado en un zoológico en China, el cual aparece parado en sus dos patas traseras y luce más delgado que otros animales de especies parecidas.

Visitantes grabaron el video en el zoológico de Hangzhou y lo publicaron el pasado 28 de julio de 2023. En páginas de internet locales, habitantes chinos se preguntaron si en realidad el animal era una persona en un disfraz, debido a que parecía que tenía piel suelta en la parte posterior, además de que estuvo de pie como un humano.

This is a real bear, not a human dressed in costumes! A four-year-old Malayan sun bear named Angela in a Hangzhou zoo went viral on China's social media as a video showed the world's smallest bear standing upright and waving to tourists just like a human. pic.twitter.com/Azv2tTVJhv — Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) August 1, 2023

“Parece que no me comprenden”, responde ¿el oso?

Sin embargo, se grata de una especie conocida como oso del Sol, que es la más pequeña de oseznos en el mundo y está en peligro de extinción. Parados en sus patas traseras, pueden tener una altura que equivale a la mitad de un oso grizzly, el cual llega a tener hasta 2.5 metros.

En una publicación realizada en la red social Weibo, similar a Twitter, el zoológico respondió desde la perspectiva de un oso del Sol llamado Ángela.

“Algunas personas piensan que me paro como un humano. Parece que no me comprenden muy bien. Cuando se trata de osos, lo primero que viene a la mente es una enorme figura y fuerza sorprendente, pero no todos los osos son gigantes ni son el peligro personificado”, aseguró la institución de Hangzhou.

Hangzhou Zoo, located in China, denies social media rumors that the zoo’s sun bear is a human in a suit.



“Some people think [the bear] stands like a person... It seems you don't understand [the bear] very well." pic.twitter.com/gZZKZtsVCj — Pop Base (@PopBase) July 31, 2023

¿Qué tipo de oso era el que estaba en China?

El oso en el zoológico de Hangzhou se trata de la especie Helarctos malayanus, conocido como oso cocotero, oso de la miel, oso malayo u oso del Sol. Es uno de los osos de menor tamaño en el mundo, ya que su peso ronda entre los 27 a 65 kilogramos y alcanza una estatura de entre uno a 1.2 metros con una cola de cinco centímetros.

Esta especie es típica de las selvas del sureste asiático. Tiene garras curvadas, las que usa para rasgar o escarbar para hallar colonias de insectos, como termitas o abejas. También come frutas, miel y pequeños vertebrados, destaca la enciclopedia Britanicca.

La población de osos del Sol es poca, debido a la pérdida de su hábitat y a la cacería. A pesar de eso, son considerados como plaga en campos de agricultura, debido a que roban cultivos y atacan al ganado.