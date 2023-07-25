Mujer muere luego del ataque de oso grizzli en Parque Nacional de Yellowstone

Una mujer fue víctima de un ataque de oso grizzli ocurrido en el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, reportaron autoridades locales que reportaron el hallazgo de la mujer ya sin signos vitales y con las huellas del depredador alrededor de ella.

En un comunicado del Departamento de Parques de Montana y Vida Silvestre se informó acerca de que una mujer fue hallada muerta en un sendero al oeste del Parque Nacional de Yellowstone, luego de haber sido atacada por un enorme oso grizzly. En la macabra escena, las autoridades de Montana encontraron a la fémina ya sin signos vitales y con las huellas del ataque del depredador.

Conforme al programa “Good Morning America”, la víctima, Amie Adamson de 43 años, fue identificada por su madre. La doliente madre dijo que su hija había dejado su trabajo de maestra durante algunos años para dedicarse a trabajar como cuidadora del bosque: "Todas las mañanas, se levantaba temprano y caminaba, caminaba o corría... Murió haciendo lo que amaba", señaló Janet Adamson, madre de la mujer víctima del ataque de oso.

View our tips for watching roadside bears during your visit: https://t.co/VqUBF0boj0#WhatWeDoWednesdays pic.twitter.com/BY8WQ7N8a4 — Yellowstone National Park (@YellowstoneNPS) July 19, 2023

Ordenan cierre del área de Buttermilk en donde ocurrió el aquete de oso

Ante la situación, el Bosque Nacional Custer Gallatin ordenó el cierre de emergencia en el Área de Buttermilk, área en donde se efectuó el hallazgo de la mujer, esto es a unos 13 kilómetros de West Yellowstone.

En las últimas semanas se registró otro ataque de oso en la misma área, este sucedió el mes pasado un hombre de 66 años fue asesinado por un oso negro macho. En aquel ataque de oso, las autoridades señalaron que el abuelito se encontraba sentado afuera de su campamento cuando súbitamente el oso negro macho lo atacó. Un sujeto se percató del ataque y asesinó a tiros al animal.

Trail closure in the Custer-Gallatin National Forest because of bear activity. pic.twitter.com/IPsVwGN1to — DestYellowstone (@DestYellowstone) July 22, 2023

Cada vez hay más Osos grizzly en Yellowstone

Cabe señalar que los avistamientos de osos grizzly en áreas cercanas a Norther Continental Divide y a Greater Yellowstone han aumentado. Ante esto se ha alertado sobre que durante el verano, los osos descienden a prados de tierras bajas en busca de alimentos.

Los guardabosques aconsejan a la población que en el caso de ver a osos grizzly u osos negros, la gente no debe acercarce y que todos aquellos que vayan a acampar, porten un spray anti-osos.