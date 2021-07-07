VIDEO: Volcán Etna entra en erupción y cierran aeropuerto de Catania

Una nueva erupción del volcán Etna provocó el cierre momentáneo del aeropuerto de Catania, una ciudad de la isla italiana de Sicilia, debido a los problemas de visibilidad causados por las cenizas desprendidas durante la actividad volcánica.

En redes sociales, la empresa que gestiona el aeródromo informó que la presencia de cenizas volcánicas en la pista obligó a cerrar las actividades durante algunas horas, para garantizar la seguridad de los usuarios.

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“La pista del aeropuerto está actualmente contaminada con cenizas volcánicas, por lo tanto, ningún vuelo podrá aterrizar o despegar”, detalló la sociedad que gestiona esta terminal aérea.

‼Eruzione #Etna, mercoledì 7 luglio ore 06:20. La pista dell'aeroporto è al momento contaminata dalla cenere vulcanica: nessun volo potrà quindi atterrare o decollare da #CTAairport fino alle ore 10:30https://t.co/0UhJW0CVJO pic.twitter.com/4IM0fkY5E8 — Aeroporto di Catania (@CTAairport) July 7, 2021

El volcán Etna entró en erupción este miércoles, a las 01:00 horas (tiempo local) y duró alrededor de dos horas, según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) de Italia.

Durante ese tiempo, el volcán registró una fuente de lava en el cráter sudeste y una nube de al menos cinco kilómetros de alto, lo que dejó una abundante caída de ceniza en varias comunidades de Italia, incluida Catania.

Luego de realizar trabajos de limpieza en la pista, el aeropuerto de Catania reabrió; sin embargo, los viajeros podrían encontrar retrasos e inconvenientes debido a la normalización del tráfico aéreo.

En redes sociales se compartieron videos del momento en que el volcán arroja lava y se forma una nube de ceniza, sin que hasta el momento se reporten afectaciones a las comunidades aledañas.

Continua actividad en el volcán Etna mantiene alerta a investigadores

En marzo, el volcán Etna registró una erupción que también provocó el cierre de este aeropuerto por la caída de cenizas en su pista, así como en localidades adyacentes.

Un mes antes, el 16 de febrero, tuvo otra actividad que dejó una lluvia de ceniza y pequeñas piedras volcánicas, luego un hundimiento en una parte del cráter que provocó un deslizamiento de lava que no puso en riesgo a las aldeas cercanas.

El volcán Etna es el más activo de Europa, su cráter sudeste es el que registra mayor actividad, con fuertes erupciones separados por periodos de calma.

El INGV señaló que a partir del 16 de febrero de 2021 los investigadores del instituto comenzaron a observar la actividad del volcán, que incluía “explosiones cada vez más masivas para formar una fuente de lava con emisión de cenizas”, a veces diario o incluso más de una vez al día.

Tras un breve descanso, el 19 de mayo continuaron con sus observaciones y notaron la misma sucesión de eventos: aumento de la actividad explosiva, formación de fuentes de lava, desbordamiento, formación de nubes de ceniza a varios kilómetros de altura y ceniza volcánica en forma de lluvia que cae sobre grandes áreas alrededor del volcán Etna.

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