Tercer día de lluvias en Ciudad Juárez: vecinos rescatan a un hombre atrapado en un auto arrastrado por el agua (VIDEO)

Vecinos de Ciudad Juárez, en Chihuahua, lograron salvar a un hombre que quedó atrapado sobre el toldo de un vehículo mientras una fuerte corriente de agua avanzaba sobre la calle por las fuertes lluvias de los últimos días.

Con ayuda de una cuerda y desde un punto seguro, la comunidad logró sujetarlo y ponerlo a salvo antes de que sucediera una tragedia, en medio de las severas inundaciones en el tercer día de tormentas que afectaron la zona sur de la ciudad durante la madrugada.

HÉROES EN ACCIÓN: RESCATAN A HOMBRE ATRAPADO EN INUNDACIÓN



En #CiudadJuárez, en medio de la fuerza de la corriente, vecinos unieron esfuerzos para poner a salvo a un hombre que quedó atrapado en el toldo de un vehículo en plena calle. Con la ayuda de una cuerda y desde un punto… pic.twitter.com/slEFjzWaXc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 26, 2026

Tercera tormenta consecutiva deja severas inundaciones en el sur de Ciudad Juárez

La emergencia ocurrió durante la madrugada, cuando cayó la tercera tormenta en tres días en Ciudad Juárez. En esta ocasión, las afectaciones se registraron en la zona sur, específicamente en la avenida Las Torres.

El agua comenzó a arrastrar vehículos en la oscuridad. Los vecinos, asustados, grabaron el momento desde sus casas mientras la corriente avanzaba por la vialidad.

Afectaciones en avenida Las Torres: vehículos arrastrados y pasos a desnivel anegados

En los pasos a desnivel, varios vehículos quedaron varados por la acumulación de agua. Entre las personas auxiliadas estuvo una mujer que circulaba en bicicleta y quedó en medio de la corriente; fue rescatada durante la emergencia.

Incluso un puesto de comida fue arrastrado por varias cuadras sobre la calle Toronja Roja, lo que dio muestra de la fuerza con la que el agua recorrió las calles.

