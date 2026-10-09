Secuestran a perrito Chihuahua por anillos de oro en CDMX y mujer buscó negociar
Una pareja fue víctima del secuestro de su perrito Chihuahua en Iztapalapa, CDMX, cuando una mujer se los quitó y exigió dinero, pero al no tener, quiso joyería.
Un perrito de raza Chihuahua fue secuestrado por una mujer en la Ciudad de México (CDMX), quien se los arrebató a sus dueños, una pareja a la que les exigió piezas de joyería para devolverlo, e incluso, intentó negociar con las víctimas.
Cuando la situación fue reportada por las víctimas, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lograron detener a la presunta responsable y rescataron al perro.
Dinero y anillos de oro para liberar a perro Chihuahua
La mujer señalada como posible responsable habría exigido dinero y anillos de oro a cambio de devolver a la mascota, la cual se llevó en la alcaldía Iztapalapa.
Policías que patrullaban en la colonia Santa Martha Acatitla y, en el cruce de las calles Manuel Pérez Romero y Francisco C. Morales, una pareja les solicitó el apoyo y les contaron lo que había pasado.
Mujer primero quería dinero para regresar a perro robado
Según lo declararo por la pareja, momentos antes, la mujer les quitó a su perrita de color café con blanco, y les exigió un pago para devolvérsela; sin embargo, al no contar con dinero en efectivo, le entregaron unos anillos de oro.
Con los datos de la mujer, los oficiales ubicaron a la probable responsable metros más adelante y le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron tres anillos de oro.
Por estos hechos, los policías detuvieron a la mujer de 30 años, quien, junto con los objetos asegurados, fue trasladada ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, quien determinará su situación jurídica.
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