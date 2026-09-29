La falsa tranquilidad de huracanes en el Atlántico en 2026: Experta de la UNAM explica por qué una tormenta puede ser destructiva y el papel de “El Niño” en ello

Aunque estamos en los meses con más actividad de huracanes este 2026, el Océano Atlántico ha registrado una tranquilidad que no es muy normal este año. A pesar de que se han formado ocho tormentas tropicales, ninguna ha alcanzado la categoría de huracán. La Dra. Christian Domínguez Sarmiento, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, ICAyCC, de la UNAM, explica las razones detrás de este fenómeno y por qué una simple tormenta puede generar graves afectaciones, además del papel de fenómenos como "El Niño".

¿Por qué no se han formado huracanes en el Atlántico?

La investigadora Christian Domínguez explicó que para que una tormenta se convierta en huracán no es suficiente el océano cálido; también se necesita suficiente humedad y vientos estables.

En esta temporada, la presencia del fenómeno de "El Niño" ha aumentado la dirección del viento, lo que rompe la estructura de las tormentas e impide que se fortalezcan en zonas como el Golfo de México y el Caribe.

¿Por qué no se ha formado ningún huracán en el Atlántico en 2026 🌀? Septiembre suele ser uno de los meses con mayor actividad ciclónica, sin embargo, la temporada ha tenido un comportamiento inusual. La #ExpertaUNAM Christian Domínguez habla sobre cómo El Niño y la Oscilación… pic.twitter.com/lKcr6I1n30 — UNAM (@UNAM_MX) September 28, 2026

"El Niño" y otros fenómenos que frenan las tormentas

A la influencia de "El Niño" se suma la Oscilación Cuasi-Bienal, QBO, cambio en los vientos en la estratosfera, que la especialista analiza junto a sus colegas del ICAyCC, los doctores Alejandro Jaramillo, Graciela Binimelis e Ignacio Quintanar.

La combinación de ambos fenómenos en la atmósfera ha provocado condiciones poco favorables para la formación de los ciclones durante el año.

La temporada de huracanes de este 2026 es histórica

La ausencia de huracanes hasta finales de septiembre convierte a este inicio de año en el más atrasado desde que comenzó a vigilarse a estos fenómenos por satélite en la década de 1960.

La Dra. Domínguez recordó que en años como 2002 y 2013 el primer huracán apareció el 11 de septiembre y que los únicos antecedentes sin huracanes son de 1907 y 1914, épocas con registros menos precisos.

Una tormenta tropical puede ser igual de peligrosa

La especialista de la UNAM hizo énfasis que la falta de huracanes no significa que el riesgo haya desaparecido.

Una sola tormenta tropical es capaz de provocar lluvias torrenciales, desbordamientos de ríos, desprendimientos de tierra e inundaciones severas.

Además, la temporada oficial termina hasta noviembre, por lo que las condiciones en la atmósfera aún pueden cambiar.

La función de los huracanes en la naturaleza

La investigadora recordó que los huracanes cumplen un papel clave en el clima al transportar calor desde el ecuador y recargar presas o acuíferos en zonas con sequía.