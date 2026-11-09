Vientos, calor y corrientes: Así puedes distinguir claramente los efectos de El Niño y La Niña; este es su pronóstico para 2026-2027

Los fenómenos climáticos conocidos como El Niño y La Niña suelen aparecer de manera irregular cada tres o cuatro años, alterando las condiciones meteorológicas en todo el planeta.

Lejos de ser consecuencias del cambio climático, se trata de procesos naturales antiguos originados por la interacción entre el océano y la atmósfera.

Estas son sus diferencias principales y qué se pronostica de cara al periodo 2026-2027.

Las variaciones en las temperaturas del mar modifican los patrones de lluvias y vientos en diversas regiones del mundo.

¿De dónde vienen los nombres de El Niño y La Niña?

Pescadores peruanos bautizaron el fenómeno como El Niño porque notaron que el agua del mar se calentaba más de lo habitual durante la época navideña, disminuyendo la presencia de peces, lo que asociaron con la llegada del niño Jesús.

Cuando el agua del océano tenía temperaturas anormalmente frías, comenzaron a llamarle La Niña.

Los científicos explican que no es posible pronosticar con exactitud cuándo empezarán, qué duración tendrán ni cuánta fuerza alcanzarán.

🌊🌡️ ¿Qué distingue a El Niño de La Niña? Conoce más sobre ambos fenómenos climáticos y su pronóstico para 2026-2027.

Infografía de @Ciencia_UNAM. ⬇️ pic.twitter.com/el2whJ03Pl — UNAM Global (@unamglobal) November 8, 2026

¿Qué pasa cuando no hay presencia de El Niño o La Niña?

Los vientos alisios circulan de manera constante del este al oeste cerca de la línea del Ecuador, provocando el desplazamiento de aguas cálidas desde Perú hacia Oceanía y Asia.

Esto permite que el agua profunda, que es más fría y rica en nutrientes, suba a la superficie en las costas sudamericanas.

Las características principales del fenómeno de El Niño

Durante la etapa de El Niño, los vientos alisios se debilitan. Esto provoca un menor movimiento de agua hacia el oeste y un calentamiento considerable que puede superar los 5 °C en la parte central y oriental del Océano Pacífico.

Como resultado, se transfiere más calor hacia la atmósfera, lo que genera lluvias en los trópicos.

¿Cómo es el fenómeno de La Niña?

Cuando se presenta La Niña, los vientos alisios se vuelven mucho más intensos.

Este fortalecimiento impulsa el agua fría desde las profundidades del océano hacia la superficie, enfriando de forma notable el sector oriental del Pacífico y modificando nuevamente la dinámica de las lluvias en todo el mundo.

¿El "motor" de El #Niño acecha a #México? 🌊🇲🇽



La #UNAM vigila las ondas Kelvin, impulsos submarinos que elevan el nivel del mar.



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Pronóstico de El Niño y La Niña 2026-2027

Los antecedentes de intensidad récord de El Niño incluyen periodos como 1972-1973, 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

El Servicio Meteorológico de Estados Unidos, NOAA, indicó que existe una alta probabilidad de que el ciclo 2026-2027 supere a los anteriores y se convierta en un evento histórico por su intensidad.