¿A qué hora podrían suspender tu línea si termina en “0” y no realizaste el registro?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que las compañías telefónicas iniciarán a partir de este sábado 15 de agosto el proceso de suspensión de líneas que no realizaron el registro de celular.

A pesar de que el gobierno aseguró que no habrá prórroga y que esta medida busca combatir el uso anónimo de líneas y chips ilícitos, muchos mexicanos han decidido esperar hasta la fecha límite ante sus dudas sobre la seguridad de sus datos. Pero, ¿hasta cuándo será suspendido su número de teléfono?

¿Cuándo podrían suspender tu línea si termina en “0?

Los celulares que no realizaron la vinculación de teléfono comenzarán a ser suspendidos a partir del martes 18 de agosto, ya que la CRT dio un plazo de 72 horas para iniciar con el proceso.

Esto aplica para todas las compañías telefónicas que ofrecen servicio en México. Por ello, a partir de las 12:00 horas del domingo 16 de agosto, algunos usuarios podrían comenzar a experimentar afectaciones en su servicio.

Sin embargo, el proceso será paulatino, por lo que esto no significa que todas las líneas cuyo dígito termine en 0 serán suspendidas de manera inmediata.

¿Si no realizo el registro, mi línea será suspendida para siempre?

A decir de las autoridades, se busca eliminar el uso anónimo de líneas que suelen ser usadas para delitos de extorsión, por lo que esta medida tiene la finalidad de asociar la CURP con un número de teléfono; una identidad real.

No obstante, los usuarios que no realicen la vinculación podrán realizar el registro posteriormente y esperar a que el servicio sea restablecido.

Las autoridades informaron que al vincularla, el servicio se reactivará de forma inmediata, y no se requiere saldo ni usar datos.

Calendario de registro de líneas telefónicas en 2026

El trámite puede realizarse a través del portal de la CRT, de acuerdo con el calendario de prórroga, el cual está organizado de manera escalonada según el último dígito del celular:

