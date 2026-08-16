¿Se te pasó la fecha del registro de celulares? Lo que debes hacer si tu línea termina en “0” para recuperar el servicio

Si tu número telefónico termina en "0" y se te pasó la fecha límite para registrar la línea de tu celular ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR), el servicio se suspenderá temporalmente; sin embargo, aún existe una forma de recuperarlo.

La fecha límite era el pasado 15 de agosto 2026, únicamente para los celulares que terminan en "0".

¿Qué pasa si venció el plazo para registrar las líneas con terminación "0"?

¿Te quedarás incomunicado? Para los usuarios que no realicen la vinculación a tiempo, el servicio se suspenderá en un lapso de 72 horas, eliminando el uso de llamadas, mensajes de texto e internet.

A pesar de que el servicio será suspendido, únicamente se conservarán las llamadas a números de emergencia, atención ciudadana y la recepción de la alerta sísmica.

¿Qué hacer si me pasó la fecha para registrar mi celular con terminación "0"?

No todo está perdido. Si se te pasó la fecha límite para registrar tu celular con terminación "0", aún tiene tiempo para poder vincular la línea telefónica y evitar la suspensión temporal de llamadas, mensajes e internet.

Lo único que tienes que hacer es entrar a la página de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y dar de alta tu número telefónico, presentando tu identificación oficial vigente con CURP.

Paso a paso para recuperar el servicio si tu línea termina en "0"

Conecta tu teléfono a una red Wi-Fi ; también puedes hacerlo con datos móviles.

a una ; también puedes hacerlo con datos móviles. Ingresa al portal web o aplicación telefónica.

Selecciona la opción de vincular o registrar línea con identidad.

o con identidad. Proporciona tu Clave Única de Registro de Población (CURP)

Agrega tu identificación oficial, siguiendo las instrucciones que te da la página.

Al terminar el registro de las líneas con terminación "0", el servicio se restablecerá de manera inmediata una vez que se valide el trámite, por lo que en ocasiones podría tardar algunos minutos.

Calendario para el registro de líneas celulares en 2026

Anota la fecha. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones compartió el calendario oficial para el registro de líneas de celulares a lo largo del 2026.

