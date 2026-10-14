¡Se queda en prisión! Vinculan a proceso a “El Tanque”, presunto operador del CJNG ligado a Amílcar Olán

Iván "N", alias “El Tanque”, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en diversos delitos.

Como parte de la resolución judicial, un juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el señalado permanecerá recluido en el penal del Altiplano, mientras continúa el procedimiento en su contra.

Además, la autoridad judicial estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo durante el cual las autoridades podrán reunir más elementos relacionados con los hechos que se le acusan.

¿De qué delitos acusan a “El Tanque”?

Entre los delitos por los que Iván "N" fue vinculado a proceso se encuentran delincuencia organizada, secuestro, portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud.

La resolución judicial representa un avance en el procedimiento penal en su contra, aunque el proceso continuará durante los próximos meses, conforme al plazo establecido por el juez para completar las investigaciones.

La prisión preventiva implica que el señalado deberá permanecer privado de la libertad mientras se desarrolla el proceso, de acuerdo con la medida cautelar ratificada por la autoridad judicial.

#URGENTE 🚨 Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, fue vinculado a proceso por delincuencia organizada, secuestro, portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud. Un juez ratificó la prisión preventiva en el penal federal del Altiplano y fijó cuatro meses para la investigación complementaria. Lee más: https://t.co/RBUvgyp7Ju — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2026

“El Tanque”, presunto operador del CJNG

De acuerdo con las investigaciones, Iván "N", alias “El Tanque”, presuntamente fungía como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización criminal a la que se le atribuyen diversas actividades delictivas en México.

Además de los delitos por los que fue vinculado a proceso, las indagatorias lo relacionan presuntamente con otros hechos, entre ellos homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Y es que, estas líneas de investigación forman parte de los señalamientos en su contra; sin embargo, las acusaciones deberán ser analizadas dentro del procedimiento correspondiente y no constituyen, por sí mismas, una sentencia condenatoria.

¿Qué relación tiene con Amílcar Olán?

“El Tanque” tomó más relevancia luego de que se difundirá un audio atribuido a Luis Alberto Olán, hermano de Amílcar Olán.

En dichas grabaciones se afirma que Iván “N” tendría vínculos con Luis Alberto, por lo que ahora estas investigaciones siguen siendo parte fundamental para determinar dicha relación.

