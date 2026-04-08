Confundieron el coche y les dispararon: Vinculan a proceso a 13 soldados en Sinaloa por el asesinato de Alexa y Leidy

El caso que estremeció a la sierra de Sinaloa ha dado un paso importante en el sistema de justicia. Un juez federal dictó auto de vinculación a proceso contra 13 soldados implicados en la muerte de Alexa y Leidy.

Los militares están acusados de homicidio calificado y de intento de homicidio contra otros cuatro integrantes de la familia, entre ellos dos menores de 12 y 14 años, quienes lograron sobrevivir a la agresión en la zona de La Cieneguilla.

🚨#Comunicado | Vinculan a proceso a 13 elementos del #Ejército por el homicidio de dos niñas, Leidy y Alexa, en #Sinaloa



Este caso pone rostro a los efectos más lesivos y dolorosos del #PoderMilitar sin controles efectivos, pues no estamos ante un caso aislado.



Esta primera… pic.twitter.com/YPCZWyMy12 — Centro Prodh (@CentroProdh) April 8, 2026

¿Qué les pasó a Alexa y Leidy?

Los hechos se remontan al 6 de mayo de 2025. Aquella mañana, la familia salió de su hogar en una camioneta con el objetio de llevar a los niños a la escuela. Sin embargo, en el trayecto se toparon con un convoy del Ejército Mexicano.

Sin mediar una sola palabra o dar una orden de alto, los uniformados dispararon contra el vehículo civil, causando la muerte de las dos niñas.

Primera versión de los soldados vinculados a proceso en Sinaloa

Desde el primer día, la versión oficial que circuló en la zona hablaba de un supuesto enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas federales, sugiriendo que las niñas habían sido "víctimas colaterales" del fuego cruzado. Sin embargo, esta narrativa nunca pudo ser probada.

Las periciales y el testimonio de los sobrevivientes apuntaron a una realidad diferente: los soldados dispararon de forma directa contra una unidad que no representaba ninguna amenaza.

Confundieron el automóvil y dispararon

A través de mensajes que rompieron el silencio en redes sociales, la familia de Alexa y Leidy desmintió cualquier combate previo.

La madre de las pequeñas fue tajante al señalar que se trató de una confusión de los militares: "Le arrebataron la vida a mis pequeñas... confundieron el automóvil en el cual mi familia viajaba y empezaron a disparar hasta acabar con la vida de mis niñas". Según el relato, las ráfagas no se detuvieron pese a que dentro solo viajaba una familia indefensa.

⚠️💔 Seis meses sin justicia.

Leidy y Alexa, de 11 y 7 años, fueron asesinadas en Badiraguato por el Ejército. Aunque seis militares están detenidos, la investigación sigue estancada pic.twitter.com/KuXUO78Eq6 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 15, 2025

13 soldados tras las rejas por homicidio en Sinaloa

El juez consideró que existen pruebas suficientes para señalar que los soldados actuaron con ventaja y sin justificación legal al usar sus armas de cargo contra los civiles.

"Es un acto totalmente injusto", repiten sus seres queridos, mientras esperan que la sentencia les dé justicia.