VIDEOS: Así se vivió el enfrentamiento entre la Guardia Nacional y civiles en Tuxpan, Jalisco

Una intensa balacera se desató la tarde de este miércoles 25 de febrero en el municipio de Tuxpan, al sur del estado de Jalisco. Primeros reportes indican que el enfrentamiento ocurrió cerca del cerro de Cihualpilli, cuando civiles armados abrieron fuego contra elementos de la Guardia Nacional.

¿Qué pasó hoy en Tuxpan, Jalisco?

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, los disparos comenzaron cuando elementos de la Guardia Nacional fueron sorprendidos presuntamente por miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras realizaban recorridos de vigilancia.

Las fuerzas federales repelieron la agresión, lo que derivó en una balacera que se prolongó durante varios minutos y pudo escucharse en distintas colonias cercanas.

Tras los hechos, se comenzaron a difundir diversos videos en redes sociales donde se escuchan claramente las ráfagas de armas de alto calibre, así como elementos de la Guardia custodiando las calles.

Cierran acceso al municipio de Tuxpan, Jalisco

Luego del enfrentamiento, las autoridades implementaron un operativo de seguridad para resguardar a los habitantes y restablecer el orden.

Al respecto, el gobierno municipal informó que se bloquearon los accesos a Tuxpan, a la altura de "El Sonajero" y Prolongación Independencia, puntos donde se mantuvo por varias horas una fuerte presencia de corporaciones de seguridad.

Ante el riesgo, la presidenta municipal, Claudia Gil, exhortó a la población a permanecer en sus domicilios y evitar circular por las zonas cercanas al enfrentamiento, mientras continúan las labores de vigilancia.

Alrededor de las 19:00 horas, la alcaldesa informó que continúan las autoridades federales en el resguardo del polígono. Además de que no se reportan bloqueos en ninguna ruta ni en los accesos al municipio.

Violencia en Jalisco: mensajes tras la caída de "El Mencho"

Este enfrentamiento ocurre en un contexto de recientes hechos de violencia en el estado, luego de que el gobernador Pablo Lemus levantara el "Código Rojo" tras los narcobloqueos del pasado domingo por la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG.

La violencia en el estado no fue aislada, los bloqueos y autos incendiados se repitieron en más de 10 estados, desatando el pánico ante la respuesta de uno de los grupos criminales más sanguinarios.