Difunden VIDEO de emboscada contra fuerzas federales en la Zamora–Carapan, Michoacán, por caída de “El Mencho”

La tensión que vive el país tras el operativo que derivó en la muerte de "El Mencho" ha tenido ecos violentos en otros estados. En Michoacán, un video que circula en redes sociales reveló la emboscada que enfrentaron fuerzas federales.

Las imágenes muestran el momento exacto en que un convoy del Ejército y la Guardia Nacional es emboscado en la carretera Zamora–Carapan, a la altura de Chilchota.

Emboscada contra fuerzas federales en Michoacán tras operativo contra "El Mencho"

En el video se observa el avance normal de las patrullas hasta que, de pronto, el ruido es silenciado por ráfagas de armas de fuego. La reacción de los elementos fue inmediata: bajaron de sus unidades para buscar donde cubrirse y responder al ataque.

Durante algunos segundos, el video captura el intercambio de disparos en una zona que se convirtió en campo de batalla en cuestión de instantes.

¿Murieron elementos durante emboscada en Michoacán?

Las autoridades confirmaron que, tras el enfrentamiento, seis elementos federales resultaron lesionados. En las imágenes más crudas, se puede ver cómo los uniformados, a pesar del caos, se auxilian entre ellos para ponerse a salvo.

Los heridos fueron trasladados de urgencia al hospital regional de Zamora, donde los reportes médicos indican que, afortunadamente, se encuentran fuera de peligro.

Circula video del momento exacto en que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano fueron emboscados durante la jornada violenta del pasado domingo en la carretera #Zamora–#Carapan, a la altura de Chilchota, en #Michoacán. pic.twitter.com/7ylnnLOrGV — EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y GUARDIA NACIONAL México (@EJTO_FAM_GN) February 25, 2026

Caída de "El Mencho" provocó narcobloqueos y miedo

Este ataque no fue un hecho aislado. La jornada del pasado domingo estuvo marcada por bloqueos y otros enfrentamientos en distintos puntos de la región, lo que provocó el cierre parcial de carreteras.

Tras la emboscada, se activó un despliegue masivo con helicópteros y patrullajes por tierra para intentar dar con los responsables, quienes huyeron aprovechando la confusión del momento.

El sacrificio de las fuerzas armadas para enfrentar al CJNG

La violencia en Michoacán se suma al difícil momento que atravesaron las instituciones de seguridad. Apenas este lunes, el titular de la SEDENA, Ricardo Trevilla, reconoció conmovido el sacrificio de los soldados en el cumplimiento de su deber.

Aunque sus palabras se centraron en el operativo de Tapalpa donde murió "El Mencho", la situación en Chilchota refuerza el mensaje de que los uniformados están operando bajo una presión extrema en todo el occidente del país.

Siguen circulando impactantes videos del operativo contra “El Mencho” en Tapalpa. 🚨



Las imágenes, captadas desde el casco de un elemento de la Defensa, muestran 2 minutos de terror entre autos quemados y fuego cruzado. Incluso el arma de un militar se encasquilla y debe pedir… pic.twitter.com/OF74hgyo98 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 25, 2026

Vigilancia reforzada en la carretera Zamora-Carapan

Para intentar recuperar la calma, el gobierno estatal y federal han decidido mantener una presencia permanente en la zona de Chilchota y sus alrededores.

La circulación en la carretera ha vuelto a la normalidad, pero el miedo entre los habitantes persiste.