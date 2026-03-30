¿Está con vida? Rescatan al primer minero tras 100 horas bajo tierra en El Rosario, Sinaloa

La Sierra de El Rosario, Sinaloa, recibió una buena noticia durante la madrugada de este 30 de marzo. Eran las 00:25 horas de este lunes cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó el rescate del primer minero de los cuatro atrapados en la mina Santa Fe desde el 25 de marzo.

Tras más de 100 horas de labor ininterrumpida, el primer trabajador salió a la superficie, demostrando que todavía hay esperanza de encontrar a los otros tres con vida.

🔗 #ComunicadoCNPC:



𝗥𝗲𝘀𝗰𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗻𝗮 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗙𝗲 𝗲𝗻 𝗦𝗶𝗻𝗮𝗹𝗼𝗮. pic.twitter.com/c96zQKRnbB — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 30, 2026

¿Quién es el primer minero rescatado en Sinaloa este lunes?

El primer rescatado fue identificado como José Alejandro Cástulo Colín, un hombre de 44 años originario de Angangueo, Michoacán. Tras ser estabilizado por los médicos en la boca de la mina, fue subido de inmediato a un helicóptero con rumbo al Hospital General de Mazatlán.

Aunque su estado de salud se mantiene en reserva, el hecho de que fuera trasladado mediante helicóptero significa que la víctima necesitaba atención médica inmediata.

Autoridades iniciaron operativo para encontrar a los mineros atrapados en Sinaloa

Desde que la presa de jales (lodo de desechos mineros) inundó las galerías de la mina de oro, el terreno se volvió inestable. El Puesto de Mando Unificado, donde participan la Sedena, Marina y Protección Civil, trabajó con pinzas para evitar nuevos derrumbes y con ello, una tragedia.

La estrategia para localizar a las víctimas combinó ventilación constante y excavaciones verticales precisas que permitieron llegar hasta el punto donde José Alejandro se resguardaba.

Familiares de mineros duermen afuera del yacimiento Santa Fe

En la localidad de Chele, los familiares de los mineros han pasado días durmiendo a la intemperie. La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, se encargó de dar la noticia a los allegados de Cástulo Colín.

Para el resto de las familias, este rescate es una señal de esperanza, ya que levanta la probabilidad de supervivencia de los otros tres trabajadores atrapados.

¿Cuántos mineros continúan atrapados en El Rosario, Sinaloa?

Aunque el rescate de José Alejandro es una buena señal, el Mando Unificado declaró que la misión no ha finalizado. Todavía faltan tres mineros por localizar. El equipo de más de 300 rescatistas utilizará la información que el primer sobreviviente pueda aportar sobre la ubicación de sus compañeros.

Carrera contra el tiempo en El Rosario



Tras el colapso de una presa de jales el pasado miércoles en #Sinaloa, cuatro mineros permanecen bajo tierra mientras equipos de emergencia excavan un pozo vertical para rescatarlos.https://t.co/VZP2wVFIBw pic.twitter.com/uYQhiNVBJP — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 29, 2026

¿Cómo fue el derrumbe en mina Santa Fe en Sinaloa?

Recordemos que el accidente ocurrió el miércoles de la semana pasada cuando 25 trabajadores estaban en las galerías. De ellos, 21 lograron correr hacia la salida antes de que el lodo bloqueara los túneles.

La vigilancia en la zona de la presa de jales se mantiene estricta para evitar que el terreno vuelva a ceder mientras los rescatistas siguen bajando.