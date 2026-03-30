tva (1).png

¿Está con vida? Rescatan al primer minero tras 100 horas bajo tierra en El Rosario, Sinaloa

La madrugada de este lunes 30 de marzo, las brigadas de emergencia lograron extraer al minero José Alejandro Cástulo, de 44 años, quien permanecía atrapado en El Rosario, Sinaloa.

Rescatan a primer minero en El Rosario, Sinaloa
De acuerdo al reporte de autoridades, el trabajador fue trasladado a un hospital. |Especial

Escrito por: Jimena Romero

La Sierra de El Rosario, Sinaloa, recibió una buena noticia durante la madrugada de este 30 de marzo. Eran las 00:25 horas de este lunes cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó el rescate del primer minero de los cuatro atrapados en la mina Santa Fe desde el 25 de marzo.

Tras más de 100 horas de labor ininterrumpida, el primer trabajador salió a la superficie, demostrando que todavía hay esperanza de encontrar a los otros tres con vida.

¿Quién es el primer minero rescatado en Sinaloa este lunes?

El primer rescatado fue identificado como José Alejandro Cástulo Colín, un hombre de 44 años originario de Angangueo, Michoacán. Tras ser estabilizado por los médicos en la boca de la mina, fue subido de inmediato a un helicóptero con rumbo al Hospital General de Mazatlán.

Aunque su estado de salud se mantiene en reserva, el hecho de que fuera trasladado mediante helicóptero significa que la víctima necesitaba atención médica inmediata.

Autoridades iniciaron operativo para encontrar a los mineros atrapados en Sinaloa

Desde que la presa de jales (lodo de desechos mineros) inundó las galerías de la mina de oro, el terreno se volvió inestable. El Puesto de Mando Unificado, donde participan la Sedena, Marina y Protección Civil, trabajó con pinzas para evitar nuevos derrumbes y con ello, una tragedia.

La estrategia para localizar a las víctimas combinó ventilación constante y excavaciones verticales precisas que permitieron llegar hasta el punto donde José Alejandro se resguardaba.

Familiares de mineros duermen afuera del yacimiento Santa Fe

En la localidad de Chele, los familiares de los mineros han pasado días durmiendo a la intemperie. La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, se encargó de dar la noticia a los allegados de Cástulo Colín.

Para el resto de las familias, este rescate es una señal de esperanza, ya que levanta la probabilidad de supervivencia de los otros tres trabajadores atrapados.

¿Cuántos mineros continúan atrapados en El Rosario, Sinaloa?

Aunque el rescate de José Alejandro es una buena señal, el Mando Unificado declaró que la misión no ha finalizado. Todavía faltan tres mineros por localizar. El equipo de más de 300 rescatistas utilizará la información que el primer sobreviviente pueda aportar sobre la ubicación de sus compañeros.

¿Cómo fue el derrumbe en mina Santa Fe en Sinaloa?

Recordemos que el accidente ocurrió el miércoles de la semana pasada cuando 25 trabajadores estaban en las galerías. De ellos, 21 lograron correr hacia la salida antes de que el lodo bloqueara los túneles.

La vigilancia en la zona de la presa de jales se mantiene estricta para evitar que el terreno vuelva a ceder mientras los rescatistas siguen bajando.

Tags relacionados
Sinaloa

Notas