¡Por racistas! Detienen a siete aficionados que insultaron a Vinicius Jr., delantero del Real Madrid

En las últimas horas, la Liga de Fútbol Profesional de España se encuentra viviendo momentos de caos por la denuncia del jugador del Real Madrid, Vinicius Jr, quien dejó en evidencia haber recibido insultos racistas en el último partido contra el Valencia en el Estadio Mestalla, situación que ya derivó en siete detenciones por parte de la Policía Nacional.

Así lo confirmaron las autoridades españolas este martes 23 de mayo de 2023, quienes dieron a conocer la última serie de capturas contra cuatro personas, aprehendidas por su presunta relación en haber colgado un maniquí junto a una pancarta de odio sobre un puente en la ciudad de Valdebebas, donde se encuentra el centro de entrenamiento del Real Madrid, el pasado mes de enero.

Adicionalmente, se sumaron otras tres detenciones a tres jóvenes de entre 18 y 21 años, capturados por haber realizado insultos racistas en el partido Valencia vs. Real Madrid el pasado domingo 21 de mayo, día en el que el conjunto valenciano se jugaba el descenso de la Primera División.

Insultos racistas a Vinicius Jr. conmocionan el mundo del futbol

Estas recientes detenciones contra los agresores de Vinicius Jr. significan la respuesta del Gobierno de España y sus respectivas autoridades a una queja sostenida en los últimos meses por parte del futbolista brasileño, quien ha recibido todo tipo de apoyo por parte del mundo del futbol para erradicar el racismo en el deporte.

"No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en La Liga", aseguró Vinicius en sus redes sociales tras haber sido expulsado en el partido contra el Valencia, como reacción a los insultos que recibió. "Perdón por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocida como país de racistas", aseguró el joven futbolista de 22 años.

Ante esta situación y recogiendo muestras de apoyo por parte de distintos personajes del futbol en España, Europa y América, funcionarios e incluso el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también se expresaron al respecto y respaldaron al delantero originario de Río de Janeiro.

O governo repudia os racismos que Vini Jr vem sofrendo nos jogos da Espanha e insta as autoridades governamentais e esportivas, da Espanha e do mundo, a tomarem as providências para punir os criminosos e evitar que atos assim, bem como qualquer tipo de discriminação, se repitam. pic.twitter.com/hmL8pgq3F7 — Governo do Brasil (@govbr) May 22, 2023

Apagan la estatua del Cristo Redentor en Brasil en solidaridad con Vinicius Jr.

Como muestra de apoyo por parte del Gobierno de Brasil, la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro apagó sus luces a las 18:00 horas y durante una hora el lunes, luego de la controversia que desató su denuncia en España.

Con el objetivo de terminar la jornada laboral condenando los actos racistas en el mundo del futbol y todas sus aristas, Brasil volvió a mostrar su respaldo a la situación que vive su joven estrella, quien fue una de las figuras en el último Mundial de Qatar 2022.