Violencia en Chilpancingo es ocasionada por detención de miembros de “Los Ardillos”

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, habló acerca de la violencia y enfrentamientos ocurridos en los últimos días en Chilpancingo, Guerrero.

La funcionaria destacó que el pasado lunes estallaron manifestaciones originadas por la detención de dos miembros, identificados como líderes criminales de la banda conocida como "Los Ardillos".

Indicó que están relacionados con diversos delitos en la región y los manifestantes exigían la liberación de los dos criminales; sin embargo, Rosa Icela dijo que la instrucción ante las protestas fue de no caer en provocaciones.

“Se dio la instrucción de no caer en provocaciones y se obligó a la gente a manifestarse, es clara y se obligó no enfrentar la violencia con la violencia”, mencionó.

#EnLaMañanera | Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad, aseguró que pese a los ataques a policías estatales y guardias nacionales de privilegio el diálogo con los manifestantes enviados y obligados por #LosArdillos pic.twitter.com/W6A8GXemun — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 11, 2023

Manifestantes se enfrentan a la policía estatal de Guerrero y la Guardia Nacional

Los habitantes de Chipancingo, Guerrero, se enfrentaron con palos, piedras y machetes a la policía estatal de Guerrero y la Guardia Nacional; desde el fin de semana pasado había amenazas de cerrar la Autopista del Sol que conecta la Ciudad de México con Acapulco.

Rosa Icela Rodríguez menciona que tienen información por parte del gobierno de Guerrero, al mando de Evelyn Salgado, informó que los servidores públicos detenidos están al mando, entre ellos hay al menos cinco de la Guardia Nacional y cinco de la policía federal.

Aunado a ello, mencionó que se encuentran trabajando en realizar una mesa de diálogo para escuchar las demandas de los manifestantes; sin embargo, no apoyan la violencia sino protestas pacíficas.

Por su parte, el presidente AMLO pidió a las personas no dejarse manipular por las bandas que están ligadas a la delincuencia, "no se dejen manipular porque es una práctica de algunos grupos de la delincuencia, van creando una base social de apoyo (...)", dijo.

Por segundo día consecutivo hay bloqueos en la Autopista del Sol, en Chilpancingo

Este es el segundo día en que habitantes del estado de Guerrero realizan bloqueos en la autopista del Sol. El día de ayer, los manifestantes liberaron el Parador El Marqués después de casi 12 horas.