¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 11 de julio

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta la mañanera de AMLO minuto a minuto y en vivo, la cual se llevó a cabo en Palacio Nacional, de este martes 11 de julio de 2023.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

Como cada 15 días se da el informe de la situación de la seguridad en el país. Rosa Icela Rodríguez se registró una reducción de homicidios dolosos en comparación con diciembre de 2018.

Casos donde presuntamente jueces favorecieron a delincuentes

Se dieron a conocer algunos de los casos donde supuestamente jueces favorecieron a delincuentes, como es el caso del juez Marco Alberto Vera.

Manifestaciones en Chilpancingo se debieron a la detención de dos hombres del grupo "Los Ardillos"

Rosa Icela informó que las manifestaciones en Chilpancingo, Guerrero, se debieron a la detención de dos hombres pertenecientes al grupo "Los Ardillos" y se dio la instrucción de no caer en provocaciones.

Rosa Icela habla acerca del incendio en Central de Abasto de Toluca

Después de que un comando provocó un incendio en Central de Abasto de Toluca que dejó al menos 9 muertos, entre ellos dos menores, la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, prometió dar con los responsables, aunque no dio más detalles del móvil de la investigación.

“Se tuvo un avance y yo quisiera decir que se va a dar con los responsables porque perdieron la vida varias personas, entre ellos varios menores. Ninguna extorsión, ningún tipo de delitos pueden avanzar”.

AMLO adelantó que Raquel Buenrostro planteó aranceles para calzado importado desde China

El mandatario refirió que la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, pidió aranceles para calzado importado desde China: "Hay que buscar un equilibrio, porque el consumidor requiere poder comprar los zapatos a buen precio y, al mismo tiempo, hay que cuidar la planta productiva nacional”.

AMLO se despidió con la canción "Amor y Control" de Rubén Blades y refirió que era la última canción que pondría a los jóvenes.