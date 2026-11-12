Violencia en Michoacán: Gobierno de México aclara casos de asesinatos y ataques violentos en el estado

El tema de la violencia en Michoacán volvió a colocarse en el centro de la agenda nacional durante la conferencia mañanera de este jueves, luego de que la presidente Claudia Sheinbaum fuera cuestionada por los recientes hechos violentos en el estado.

Los violentos hechos ocurridos en Michoacán involucran el asesinato del empresario Eduardo Valdovinos, aspirante de Morena a la coordinación y alcaldía de Lázaro Cárdenas, y un ataque armado contra Eduardo Martínez Guzmán, presidente municipal de Contepec.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre los ataques y asesinatos recientes en Michoacán?

Al ser cuestionada por ambos hechos violentos, uno de ellos vinculado al crimen organizado, la mandataria aseguró que quien debe dar los detalles sobre la identidad de los responsables, así como de los ataques, es el Gabinete de Seguridad.

La mandataria no quiso dar más declaraciones sobre el tema de la violencia en Michoacán, así como el asesinato del aspirante de Morena.

“Quisiera que ellos pudieran informar las condiciones en las que se dio y quienes eran esas personas (...) Que lo pueda informar el Gabinete”, explicó Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina de este jueves.

#MañaneraDelPueblo desde Palacio Nacional. Jueves 12 de noviembre 2026 https://t.co/b6dChAjc7m — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 12, 2026

VIDEO: El asesinato de Eduardo Valdovinos, aspirante a Morena en Michoacán

El pasado 11 de noviembre, la celebración de una cabalgata terminó en tragedia en la Tenencia de Buenos Aires, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde fue asesinado a balazos Eduardo Valdovinos Padilla, empresario dedicado al servicio de paquetería y aspirante de Morena.

La víctima, de 30 años, era propietaria de la empresa Más Aprisa y participaba en el recorrido cuando un hombre armado presuntamente abrió fuego en su contra.

En redes sociales circula un video relacionado con la agresión. En la grabación se escuchan varias detonaciones de arma de fuego; sin embargo, las imágenes no muestran directamente el momento en que la víctima recibe los disparos.

Asesinan a aspirante de @PartidoMorenaMx en Michoacán. Eduardo Valdovinos Padilla, de 30 años, fue atacado a balazos mientras participaba en una cabalgata en Lázaro Cárdenas. Su cuerpo fue localizado en la caja de una camioneta en la colonia Loma Bonita. https://t.co/XdwyEaZrQ2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 12, 2026

¿Quién era Eduardo Valdovinos Padilla?

Además de su actividad empresarial, trascendió que Eduardo Valdovinos Padilla buscaba participar en el proceso interno de Morena para obtener la Coordinación Municipal del partido en Lázaro Cárdenas.