Sinaloa sangriento: Asesinan a Pancho Salcido, exlíder ganadero en Escuinapa

La violencia no para en Escuinapa, Sinaloa. Pancho Salcido, quien encabezó la asociación ganadera del municipio entre 2018 y 2020, fue asesinado a tiros cuando se encontraba en una frutería con su hija menor de edad. La niña resultó ilesa.

El crimen se suma a una serie de asesinatos registrados en el municipio, entre ellos los de un funcionario de Protección Civil, un mecánico, un trabajador de un expendio de cerveza y dos mujeres que trabajaban en un salón de belleza y un negocio de comida.

¿Qué pasó con Pancho Salcido en Escuinapa?

El exlíder ganadero se encontraba en una frutería acompañado de su hija cuando fue atacado con disparos de arma de fuego. La menor no sufrió lesiones.

El homicidio se suma a una racha de hechos violentos que mantiene en alerta a la población de Escuinapa, donde distintas víctimas han sido asesinadas en circunstancias que han generado preocupación entre los habitantes.

Entre los casos reportados está el de Jesús Francisco López, coordinador municipal de Protección Civil, además de trabajadores de distintos negocios.

Asesinan a ex líder ganadero en Escuinapa, Sinaloa Se trata de Francisco Alberto Salcido Rivera, alias “Pancho Salcido” Fue ejecutado a balazos en pleno centro del municipio, su hija presenció el ataque 📹 @noroestemx https://t.co/IqfCyrw1rq — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 15, 2026

¿Qué se sabe de los asesinatos de Renata y Lucero en Sinaloa?

La violencia también alcanzó a dos mujeres identificadas como Renata, estilista, y Lucero, quien trabajaba en un negocio de comida.

Sus asesinatos se sumaron a los casos que han provocado indignación en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa. Las circunstancias de ambos crímenes deben establecerse mediante las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con el diario Noroeste, hasta octubre se contabilizaban 121 feminicidios en Sinaloa durante 2026. La cifra corresponde al conteo citado y debe distinguirse de los registros oficiales, cuya clasificación y fecha de corte pueden variar.

¿Quién es “Wicho” y por qué fue detenido en Mazatlán?

Mientras Escuinapa enfrenta esta serie de homicidios, autoridades federales reportaron la detención de José Luis “N”, alias “Wicho”, en la sindicatura de Villa Unión, municipio de Mazatlán.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, la captura ocurrió el 13 de octubre de 2026, durante un operativo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

#NoticiadeUltimaHora #ComunicadoDePrensa Se informa sobre la detención de José Luis N (a) “Wicho” de la organización delictiva “Los Rugrats”, afín al “Cártel del Pacífico” https://t.co/YkI8ObnFpK https://t.co/HjtZVXjlUo — @Defensamx (@Defensamx1) October 15, 2026

Las autoridades identifican a “Wicho” como presunto operador financiero y logístico de la organización criminal Los Rugrats, que opera en Sinaloa y Durango y es afín a la facción de Ismael “El Mayo” Zambada del Cártel del Pacífico.

Además, es requerido por el Distrito Central de California, Estados Unidos, por una acusación relacionada con posesión de cocaína con intención de distribuirla.

Durante el operativo se aseguraron armas, droga, dinero en efectivo y un vehículo. Los objetos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, que continuará con las investigaciones para determinar la situación jurídica del detenido.

Los asesinatos registrados en Escuinapa y la captura reportada en Mazatlán forman parte del contexto de inseguridad que enfrenta el estado.

La muerte de Pancho Salcido, los homicidios de trabajadores y los feminicidios muestran el impacto de la violencia en distintos sectores de la población.