Ataque armado en canchas de fútbol llanero de Irapuato desata caos y emergencia; hay cinco heridos

Una tarde de convivencia deportiva terminó en una intensa movilización de emergencia luego de un ataque armado registrado en canchas de fútbol de Irapuato, Guanajuato, donde cinco personas resultaron lesionadas tras una balacera que provocó un amplio despliegue de corporaciones de seguridad y auxilio.

¿Qué se sabe del ataque armado en canchas de fútbol de Irapuato?

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo en las canchas de Irapuato conocidas como Las Palmas, ubicadas sobre el bulevar Gabriel García Márquez, cuando se desarrollaba un partido y familias permanecían en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados irrumpieron en el recinto y abrieron fuego contra un grupo de asistentes. Tras las detonaciones, los agresores huyeron con rumbo desconocido, mientras testigos solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional para acordonar y resguardar la zona, además de paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a los heridos a distintos hospitales.

Escena bajo resguardo tras la balacera en canchas de fútbol de Irapuato

Durante el procesamiento del lugar, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de indicios. En el área de gradas y terreno de juego se localizaron y embalaron al menos 30 casquillos percutidos, lo que confirmó el uso de armas de fuego de alto poder durante el ataque armado.

El inmueble permaneció bajo resguardo mientras se desarrollaban las diligencias ministeriales correspondientes; las autoridades no reportaron personas detenidas en el sitio.

La balacera generó temor entre quienes presenciaron los hechos y obligó a suspender las actividades deportivas.

Fiscalía investiga posible riña previa como origen del ataque armado en canchas de Irapuato

La Fiscalía estatal informó que ya se abrió una carpeta de investigación para identificar a los responsables y esclarecer la mecánica de los hechos.

Versiones preliminares señalan que el ataque armado podría estar relacionado con una riña ocurrida al finalizar el encuentro deportivo, en la que algunos participantes, presuntamente bajo los efectos del alcohol, intercambiaron agresiones verbales y lanzaron objetos. Posteriormente, uno de los grupos habría regresado armado y detonó la balacera.

Las autoridades analizan si el incidente se trató de un hecho aislado derivado del altercado o si guarda relación con otros eventos delictivos en la zona.

La investigación continúa para determinar responsabilidades y establecer las circunstancias que llevaron a la agresión que dejó cinco personas lesionadas en este ataque armado ocurrido en un espacio deportivo.