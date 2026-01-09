Asesinan a Carlos Castro, periodista de nota roja, dentro de restaurante en Poza Rica, Veracruz

El Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (Conalipe) confirmó el asesinato del periodista Carlos Castro, reportero especializado en la cobertura de nota policiaca, ocurrido la noche del 8 de enero en Poza Rica, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven fue atacado a balazos al interior del restaurante “La Troguebirria”, ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Cazones.

¿Qué se sabe del ataque al periodista Carlos Castro?

Versiones extraoficiales señalaron que alrededor de las 19:00 horas, un comando armado ingresó al establecimiento y, tras ubicar al reportero, abrió fuego de manera indiscriminada, sin importar que el restaurante estuviera lleno de comensales.

El ataque provocó pánico entre los presentes, quienes salieron corriendo para resguardarse de las balas y evitar quedar atrapados en la balacera.

Tras el arribo de paramédicos, se confirmó que el periodista ya no contaba con signos vitales, a consecuencia de las heridas sufridas.

La zona fue acordonada por corporaciones municipales y elementos de la Guardia Nacional, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo, así como inició una carpeta de investigación.

¿Carlos Castro habría recibido amenazas?

Tras su asesinato, en redes sociales comenzaron a circular publicaciones en las que usuarios anónimos habrían amenazado previamente al joven; sin embargo, hasta el momento se desconoce si dichos mensajes están directamente relacionados con el ataque armado.

De manera preliminar se informó que Carlos Castro contaba con medidas de protección desde 2024, otorgadas por la Comisión Estatal de Atención y Protección para los Periodistas (CEAPP), debido a amenazas recibidas en su contra.

Condenan asesinato de periodista en Veracruz

En los últimos años, México se ha colocado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, y este asesinato, lamentablemente, no es un hecho aislado ni el primero que se registra en el país.

En medio de esta creciente ola de violencia, el gremio también ha enfrentado actos de censura y ataques directos a la libertad de expresión, como el caso de Rafael "Lafita" León, quien fue acusado en primera instancia por el delito de terrorismo en Veracruz; a sabiendas de que nadie en territorio mexicano ha sido acusado de eso, y menos periodistas.

Tras el homicidio del joven comunicador, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas condenó enérgicamente el crimen y exigió a las autoridades una investigación pronta, exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

