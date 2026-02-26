2025 rompe récord: 129 periodistas asesinados en el mundo; ¿Cuántos murieron en México?

El 2025 se convirtió en el año más letal para los periodistas en el mundo . Un total de 129 reporteros y trabajadores de medios fueron asesinados en el ejercicio de su labor, marcando un nuevo récord histórico, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Es el segundo año consecutivo en que las cifras de periodistas asesinados en el mundo alcanzan niveles sin precedentes. De acuerdo con el informe anual, la mayoría de los comunicadores que perdieron la vida fallecieron en contextos de conflicto armado.

¿Dónde fueron asesinados más periodistas en el mundo?

El reporte detalla que:



86 periodistas fueron asesinados por fuego israelí durante 2025, principalmente en Gaza.

31 de ellos murieron en un ataque contra un centro mediático en Yemen.

104 de los 129 periodistas asesinados perdieron la vida en situaciones ligadas a conflictos.

En Sudán fueron asesinados nueve periodistas.

En Ucrania murieron cuatro periodistas.

En Filipinas fueron asesinados tres trabajadores de prensa.

El CPJ señaló que una parte significativa de los periodistas asesinados habría sido blanco directo, aunque advirtió que las restricciones de acceso en zonas de guerra complican la verificación completa de los casos.

¿Cuántos periodistas fueron asesinados en México?

México volvió a figurar entre los países con mayor número de periodistas asesinados en el mundo fuera de escenarios de guerra. El informe documenta seis periodistas asesinados en territorio mexicano durante 2025.

Con ello, México se mantiene entre los entornos más riesgosos para periodistas en el mundo, especialmente en contextos relacionados con violencia criminal.

El organismo recordó que el monitoreo de periodistas asesinados se realiza desde hace más de tres décadas y que 2025 superó todos los registros previos.

La cifra de 129 periodistas asesinados en el mundo no solo rompe récord, también confirma una tendencia ascendente que coloca a la libertad de prensa bajo una presión creciente en distintos continentes.

El informe subraya que el riesgo para periodistas en el mundo continúa aumentando, particularmente en zonas de conflicto y en países donde la violencia estructural impacta directamente el ejercicio informativo.