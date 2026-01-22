Abandonan hombre asesinado a un costado del Congreso del Estado en Culiacán

Un hombre asesinado fue abandonado la mañana de este jueves 22 de enero a un costado del Congreso del Estado, en Culiacán, Sinaloa , hecho que activó una movilización de emergencia y un cerco policial en una de las zonas más transitadas de la capital sinaloense.

El reporte ingresó al 911 alrededor de las 8:00 horas, alertando sobre un cuerpo sin vida localizado en la vía pública, a pocos metros del bulevar Pedro Infante. Elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato al sitio y confirmaron el deceso, por lo que procedieron a acordonar el área.

En el lugar, los agentes señalaron que la víctima corresponde a un hombre, aunque no se proporcionó identidad oficial debido a las condiciones en las que fue localizado el cuerpo; personal de la Fiscalía General del Estado tomó control de la escena para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.

De forma extraoficial, se informó que el hombre asesinado se encontraba maniatado, envuelto en plástico negro y presentaba impactos de arma de fuego. Junto al cuerpo fue localizada una cartulina color naranja con un presunto mensaje, cuyo contenido no fue revelado por las autoridades.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: POLICÍAS DE SINALOA GOLPEAN Y APUNTAN A PERIODISTA EN LA MAXIPISTA DE CULIACÁN

🚨El cuerpo de un hombre sin vida se encontró a pocos metros de distancia del bulevar Pedro Infante este jueves, en #Culiacán.📍📲 https://t.co/CkQ5KmxBDB pic.twitter.com/D4crHoWQHr — TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) January 22, 2026

Investigación apunta a policía municipal desaparecido en Culiacán

El hallazgo del cuerpo a un costado del Congreso del Estado, en Culiacán, llevó a las autoridades a analizar si el caso podría estar vinculado con la desaparición de un agente de la Policía Municipal, sin que hasta ahora exista una confirmación oficial.

De acuerdo con información disponible, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas mantiene activa una ficha de localización de César Eduardo, elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán, reportado como desaparecido desde la mañana del miércoles pasado.

Según el reporte, el agente salió de la sindicatura de El Salado con dirección a la capital del estado y ya no volvió a tener comunicación con sus familiares, quienes posteriormente presentaron la denuncia correspondiente para iniciar su búsqueda.

Como parte de las diligencias, el vehículo particular que conducía fue localizado al sur de la ciudad, en la calle Nevado de Toluca. La unidad quedó bajo resguardo de peritos de la Fiscalía, quienes realizan análisis para determinar si guarda relación con la desaparición.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones y se mantiene a la espera de la identificación oficial del cuerpo a través del Servicio Médico Forense, por lo que el caso sigue bajo reserva.