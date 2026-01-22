VIDEO: Policías de Sinaloa golpean y apuntan a periodista en la Maxipista de Culiacán

El gremio periodístico en Sinaloa se encuentra bajo alerta tras un nuevo caso de abuso de autoridad. Policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) agredieron físicamente y amenazaron de muerte al reportero Ernesto Martínez, del medio digital Los Noticieristas, mientras realizaba su labor informativa en la Maxipista Culiacán–Mazatlán.

Los hechos, ocurridos el pasado 19 de enero de 2026, quedaron registrados como un ataque directo a la libertad de prensa. La organización internacional Article 19 condenó enérgicamente lo sucedido y exigió una investigación inmediata ante las amenazas explícitas de los uniformados de ir a buscar al comunicador a su domicilio.

"Oye compa, es mi chamba": La crónica de la agresión en Culiacán

El incidente se desató cuando Ernesto Martínez acudió a cubrir un enfrentamiento armado entre policías y civiles en la Maxipista. A pesar de que el periodista se encontraba fuera de la zona acordonada y respetando los protocolos de cobertura, los agentes estatales se lanzaron contra él al percatarse de que estaba grabando.

De acuerdo con los testimonios y el reporte de Article 19, la situación escaló rápidamente:



Hostigamiento: Los policías golpearon la camioneta del reportero para obligarlo a bajar.

Los policías golpearon la camioneta del reportero para obligarlo a bajar. Agresión física: Al descender, fue tomado por el cuello y golpeado. En el forcejeo, los agentes le rompieron su chaleco de prensa rotulado, ignorando su identificación como medio de comunicación.

Al descender, fue tomado por el cuello y golpeado. En el forcejeo, los agentes le rompieron su chaleco de prensa rotulado, ignorando su identificación como medio de comunicación. Uso de armas: Testigos señalan que, mientras era agredido, otro elemento le apuntó con su arma de cargo.

Lo más alarmante del ataque fue la tortura psicológica y las amenazas vertidas por los servidores públicos. Además de exigirle su teléfono celular para borrar evidencia, los policías tomaron fotografías del rostro de Ernesto Martínez sin su consentimiento.

Según el testimonio de la víctima recabado por Article 19 , los agentes le advirtieron textualmente: "decían que me grabaran para ir por mí a mi casa". Esta amenaza directa coloca en riesgo la integridad no solo del comunicador, sino de su familia.

🔴Fuerte imagen



La SSP de #Sinaloa apunta sus armas contra periodistas



Artículo 19 urge a respetar y proteger la labor periodística tras este episodio ocurrido a Ernesto Martínez, reportero del medio Los @noticieristaspic.twitter.com/sZHWWWtnJc — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 21, 2026

Article 19 exige investigación y castigo

Ante la brutalidad policiaca, Article 19 Oficina para México y Centroamérica emitió un comunicado urgente este 21 de enero. La organización recordó que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Ley para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas de Sinaloa, es obligación del Estado prevenir agresiones, no perpetrarlas.

El organismo exigió a la Vicefiscalía Especializada en Derechos Humanos de Sinaloa iniciar una investigación exhaustiva bajo el Protocolo Homologado de delitos contra la libertad de expresión, y demandó a la SSPE capacitar a sus elementos, quienes demostraron un desconocimiento total de los derechos civiles y actuaron de manera irracional.

