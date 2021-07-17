Viruela del mono; reportan primer caso en Dallas

Los Servicios Humanos y de Salud del Condado (DCHHS) de Dallas, confirmaron la presencia del primer caso de viruela del mono (monkey pox), también conocida como viruela símica, en un residente de la localidad que había viajado a Nigeria.

El hombre regresó recientemente de Nigeria y ya fue hospitalizado, se encuentra en condición estable y monitoreado debido a que la viruela del mono es una enfermedad viral rara o potencialmente grave que no representa peligro alguno en el nivel de transmisión.

De acuerdo con medios de información de Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indicaron que trabajan con la aerolínea, así como con funcionarios de salud estatales y locales para contactar a los pasajeros que viajaron con el paciente infectado en dos vuelos, uno de Lagos a Atlanta el 8 de julio y el otro de Atlanta a Dallas el 9 de julio.

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El CDC consideró que el riesgo de que el paciente contagiara la viruela del simio a otras personas a través de gotitas respiratorias era limitado porque los viajeros en esos vuelos y en los aeropuertos de Atlanta y Dallas debían usar máscaras para evitar la propagación del Covid-19.

"Aunque es raro, este caso no es motivo de alarma y no esperamos ninguna amenaza para el público en general", dijo Clay Jenkins, juez del condado de Dallas, en un comunicado.

En tanto, el doctor Philip Huang, director de Salud y Servicios Humanos del condado de Dallas, dijo que los funcionarios de salud de la localidad habían estado trabajando con agencias estatales y federales para entrevistar al paciente y a otras personas que habían estado en contacto cercano con la persona contagiada.

¿Qué es la viruela del mono?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el virus de la viruela del mono es un ortopoxvirus que causa una enfermedad con síntomas similares, pero menos graves, a la viruela.

Aunque la viruela fue erradicada en 1980, la también conocida como viruela del simio continúa ocurriendo en países de África central y occidental y el organismo indica lo siguiente:

La viruela del mono es una zoonosis: una enfermedad que se transmite de animales a humanos. Los casos a menudo se encuentran cerca de las selvas tropicales donde hay animales que portan el virus. Se han encontrado evidencias de infección por el virus de la viruela del simio en animales como ardillas, ratas cazadas furtivamente de Gambia, lirones, diferentes especies de monos y otros”.

Se sabe que la transmisión de persona a persona es limitada, y la cadena de transmisión documentada más larga es de seis generaciones, lo que significa que la última persona infectada en esta cadena estaba a seis eslabones de la persona enferma original.

¿Cómo se transmite la viruela del mono?

La viruela del mono puede transmitirse a través del contacto con fluidos corporales, lesiones en la piel o en las superficies mucosas internas, como en la boca o garganta, gotitas respiratorias y objetos contaminados.

La detección de ADN viral por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es la prueba de laboratorio preferida para la viruela del simio. Las mejores muestras de diagnóstico provienen directamente de la erupción: piel, líquido o costras, o biopsia cuando sea posible. Los métodos de detección de antígenos y anticuerpos pueden no ser útiles ya que no distinguen entre ortopoxvirus.

|CDC

¿Qué tan mortal es la viruela del mono?

Durante los brotes de viruela símica, la tasa de letalidad se ha situado por lo general entre el 1 y el 10 por ciento, la mayor parte de las defunciones se producen en los grupos etarios más jóvenes, de acuerdo a la OMS.

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