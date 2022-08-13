Viruela del mono: Reportan primer contagio de humano a perro

La viruela del mono sigue propagándose en el mundo, y ahora una revista científica descubrió el primer caso de un perro contagiado con el virus, el cual fue transmitido por sus dueños; es decir el primer contagio de humano a animal. El caso se reportó en Francia.

Hasta el momento, solo se conocía la transmisión de viruela del mono de humano a humano, y en su mayoría de hombres que sostuvieron relaciones sexuales con otros hombres.

Sin embargo, la viruela del mono ya ha comenzado a pasarse a otros grupos poblacionales como las mujeres, y ahora se investiga el caso de un perro con la infección.

The Lancet Group has just launched a new #Monkeypox Collection, with content spanning epidemiology, treatments, and more.



All of our monkeypox content is free to access: https://t.co/zSshgrHKXG pic.twitter.com/SIue3uTiML — The Lancet (@TheLancet) August 9, 2022

Perro se contagia de viruela del mono

De acuerdo con la revista científica The Lancet, encargada de la investigación, explicó que aún se desconoce si los perros y gatos domésticos podrían ser un vector de la viruela del mono.

Además, confirmó el primer caso de un perro contagiado con la viruela del mono, la cual fue transmitida a través de sus dueños, dos hombres homosexuales que viven juntos y padecen del virus.

The Lancet publicó que los dos hombres en Francia, uno padece VIH, se contagiaron de viruela del mono después de tener relaciones sexuales con otros hombre.

Después de 12 días de que los hombres presentaron los primeros síntomas, a su perro, un galgo italiano macho de cuatro años de edad, le salieron úlceras en el abdomen y en el ano. Posteriormente, el perro dio positivo a la viruela del mono.

Los hombres informaron que dormían juntos con su perro. Por lo que los investigadores concluyeron que el contagio se presentó de humano a perro.

“Hasta donde sabemos, la cinética de la aparición de los síntomas en ambos pacientes y, posteriormente, en su perro sugiere la transmisión del virus de la viruela del mono de humano a perro”, escribió la revista The Lancet.