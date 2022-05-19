Países con casos confirmados de viruela de los monos

Autoridades sanitarias de varios países confirmaron casos de viruela de los monos o también conocida como viruela símica. Esta semana Estados Unidos y Portugal confirmaron que tienen al menos un caso de esta enfermedad.

A inicios de mayo, esta enfermedad tuvo reportes de casos en Reino Unido, ya que el Ministerio de Salud de Inglaterra confirmó uno de un hombre que viajó a Nigeria. Dos días después se confirmaron dos casos de esta enfermedad que no tenían relación con el caso original y a la fecha suman seis casos en el país.

Y en otras noticias, ahora hay reportes de pacientes con Monkeypox (viruela de los monos), 7 casos confirmados en Reino Unido y 5 casos en Portugal.

Esto de la Infectología no da tiempo para aburrirse. pic.twitter.com/WWZBOfU84j — Juan Luis Mosqueda (@doctormosqueda) May 18, 2022

De acuerdo con la agencia Reuters, autoridades sanitarias de Portugal identificaron al menos cinco casos de la viruela de los monos y en España, los servicios sanitarios analizan 23 posibles casos de la enfermedad, luego de que Reino Unido puso a Europa en alerta por este virus.

Autoridades de Portugal detallaron que los cinco pacientes están estables y pertenecen al grupo de 20 casos sospechosos. Todos son hombres que viven en la región de Lisboa y el Valle del Tajo.

Este miércoles, autoridades del Departamento de Salud Pública de Massachusetts, Estados Unidos, confirmó un caso de viruela de los monos de un hombre, quien recientemente viajó a Canadá.

BREAKING: U.S. reports first case of monkeypox amid outbreak in Europe. The man in Massachusetts had recently traveled to Canada pic.twitter.com/j4ONIM2bkU — BNO Newsroom (@BNODesk) May 18, 2022

Síntomas de la viruela de los monos

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la viruela de los monos es una rara enfermedad vírica que se da principalmente en zonas remotas de África central y occidental y la transmiten animales como roedores o primates y tienen una propagación limitada de persona a persona.

Los síntomas de la viruela de los monos suelen aparecer entre los seis y 16 días, aunque puede variar de cinco a 21 días. Durante los primeros cinco días la enfermedad se puede manifestar a través de fiebre, cefalea intensa, es decir, dolor de cabeza, dolores musculares y lumbar y falta de energía (astenia intensa).

Entre el día uno y tres de que inició la fiebre aparecen erupciones cutáneas que afecta primero la cara y se extiende hacia el cuerpo.

Algunos pacientes con viruela de los monos presentan inflamación de los ganglios linfáticos graves (linfadenopatía) antes de la aparición de las erupciones, un signo característico de la viruela símica permite diferenciarla de otras enfermedades similares.

Los síntomas de la viruela de los monos pueden durar entre los 14 a 21 días. Los casos graves se producen con mayor frecuencia entre los niños y su evolución depende del grado de exposición al virus, el estado de salud del paciente y la gravedad de las complicaciones, explicó la OMS.

Tratamiento para la viruela de los monos

El organismo sanitario explicó que la viruela de los monos no tiene un tratamiento específico, pero se suelen controlar los brotes, con la vacuna antivariólica, ya que se demostró una eficacia del 85% para prevenir la viruela símica. Sin embargo, la vacuna ya no está accesible al público, ya que se suspendió su producción tras la erradicación mundial de la viruela en 1980, sin embargo, la OMS subrayó que la vacunación antivariólica previa puede contribuir a que la evolución de la viruela de los monos sea más leve.