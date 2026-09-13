John fue picado por una garrapata y después dejó de hablar: así es el virus Powassan

Una picadura de garrapata puede transmitir distintas enfermedades, entre ellas el virus Powassan, una infección poco frecuente, pero que puede provocar complicaciones graves. El caso de John, un hombre, muestra cómo una picadura que parecía no representar un riesgo terminó provocándole la pérdida del habla y del movimiento.

Picadura de garrapata le quita el habla a un hombre

Reagan disfrutaba de sus primeros meses de jubilación y acostumbraba a salir a cazar, pescar y caminar al aire libre. A principios de mayo se quitó una garrapata de la piel poco después de regresar a casa.

El hombre conocía los riesgos de las picaduras de garrapatas. Como una garrapata infectada puede tardar alrededor de 36 horas en transmitir la enfermedad de Lyme, pensó que retirarla rápidamente lo había puesto a salvo.

Sin embargo, semanas después comenzó a presentar síntomas similares a los de la gripe, entre ellos dolor de cabeza, dolores corporales, fiebre, náuseas y diarrea.

A mediados de mayo acudió a un servicio de urgencias, pero los médicos no lograron determinar la causa de sus síntomas y lo enviaron a casa después de administrarle líquidos y medicamentos contra las náuseas.

Su estado continuó empeorando. Su esposa llegó a pensar que estaba sufriendo un derrame cerebral. Cuando regresó al hospital, Reagan había perdido la capacidad de hablar, moverse e incluso abrir los ojos.

¿Qué le pasó a John Reagan?

De acuerdo con CNN, Reagan fue trasladado al Hospital General de Massachusetts, en Boston, donde el personal médico realizó diferentes estudios, incluidos análisis para detectar enfermedades transmitidas por garrapatas

El 9 de junio, su familia recibió el diagnóstico: enfermedad por evirus Powassan, una infección poco común y grave que, según los médicos, casi con toda seguridad había adquirido a través de aquella garrapata.

A diferencia de la enfermedad de Lyme, el virus Powassan puede transmitirse de una garrapata a una persona en aproximadamente 15 minutos.

¿Qué es el virus Powassan?

El virus Powassan es una enfermedad transmitida por garrapatas y poco frecuente. En 2025 se reportaron 76 casos humanos de enfermedad por el virus en Estados Unidos, la cifra más alta registrada hasta el momento.

El virus es transmitido por garrapatas de patas negras, también conocidas como garrapatas de ciervo, la misma especie que transmite la enfermedad de Lyme.

Meses de recuperación tras picadura de garrapata

La infección provocó una inflamación cerebral que llevó a Reagan a dejar de respirar. Los médicos tuvieron que colocarle un tubo respiratorio y una sonda de alimentación, además de conectarlo a un respirador artificial.

Después de casi un mes, despertó y comenzó a recuperar la capacidad de comunicarse. Sin embargo, el periodo en cama provocó otras complicaciones, entre ellas neumonía y coágulos sanguíneos.