¡Es mortal! Muere la primera persona en el mundo por Shamonda: qué es y cómo se contagia

La muerte de una persona por el virus Shamonda encendió la atención de las autoridades sanitarias internacionales, luego de que Francia notificara el primer caso humano documentado de esta infección, que hasta ahora se había detectado principalmente en animales, como el ganado bovino, las ovejas y las cabras.

El paciente, cuyo sistema inmunológico estaba comprometido, falleció después de contraer el virus. Ante este caso sin precedentes conocidos en humanos, las autoridades sanitarias investigan el origen de la infección y las posibles vías de transmisión.

¿Qué es el virus Shamonda?

El virus Shamonda es un agente infeccioso identificado principalmente en animales. De acuerdo con información de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), se ha detectado con mayor frecuencia en el ganado bovino, aunque también se ha encontrado en otras especies, como caballos, alpacas, ovejas y cabras.

Su circulación está relacionada con mosquitos que actúan como transmisores del virus entre animales. Por ello, su presencia suele estar vinculada con zonas donde coinciden animales susceptibles y los insectos capaces de propagar la infección.

El primer caso humano documentado representa un cambio importante en el conocimiento de este virus, debido a que anteriormente las infecciones conocidas correspondían a animales.

Sin embargo, todavía se requiere más investigación para determinar cómo se produjo el contagio en este paciente y si existen otras circunstancias que puedan favorecer la infección en seres humanos.

¿Cómo se contagia el virus Shamonda?

Una de las características que más llama la atención del virus Shamonda es su relación con insectos que se alimentan de sangre.

En los animales, se cree que el virus puede transmitirse mediante la picadura de pequeños insectos voladores parecidos a moscas. Estos insectos pueden transportar agentes infecciosos entre animales durante su alimentación.

Y es que, la hipótesis principal es que la infección se produjo en el este de Francia, región en la que se había detectado circulación del virus entre animales durante la primavera y el verano boreales.

¿Qué dicen las autoridades sanitarias sobre el primer caso humano?

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) informó que sigue de cerca la situación y mantiene comunicación con las autoridades francesas y otros socios europeos para investigar las posibles implicaciones para la salud pública.

Por su parte, la OMS también trabaja con las autoridades de Francia para esclarecer cómo se produjo la infección y determinar si existe algún riesgo adicional.

¿Hay riegos para la humanidad?

Aunque la muerte del paciente constituye un antecedente importante, las autoridades han señalado que actualmente no se considera que exista un riesgo para la población en general.

La investigación permitirá conocer más sobre el comportamiento del virus Shamonda en seres humanos, su posible transmisión y las medidas que podrían ser necesarias para vigilar futuras infecciones.