¿Qué pasa si mi vuelo hace escala en Estados Unidos y no tengo visa?

Para viajar a Estados Unidos desde México es necesario tramitar una visa americana, que es un permiso para poder ingresar al país, incluso es necesaria cuando tu destino es otro país pero harás escala en norteamerica.

Así que si planeas viajar a cualquier parte del mundo, pero tu avión tendrá una escala en Estados Unidos, es necesario conocer ciertas reglas y los permisos necesarios para hacerlo y no meterse en problemas.

¿Qué pasa si no tengo visa y mi vuelo hará escala en Estados Unidos?

En Estados Unidos es obligatoria contar con una visa para acceder al país, incluso si solo es una escala; sin embargo, si no cuentas con ella, puedes tramitar una visa de Tránsito, la cual se aprueba en 8 días o solicitar un permiso ESTA.

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Cualquiera de estas opciones te ayudará a hacer escala en Estados Unidos sin tener ningún problema, pero por ningún motivo Estados Unidos te permitirá el tránsito por su país si no cuentas con la visa o el permiso.

¿Qué visa necesito para hacer una escala en Estados Unidos?

Los tipos de visa americana más comunes para viajar de manera legal a Estados Unidos son la de trabajo, negocios, estudiante y sobre todo la de turismo. Aunque existe una más, que es menos conocida pero que se puede tramitar más rápido, se trata de la visa de Tránsito.

Esta visa solo se puede tramitar para personas que tendrán una estadía de paso, es decir que no se quedarán más de un día en Estados Unidos, por lo que el documentos se les entrega con rapidez.

La visa de tránsito es utilizada por los viajeros que tienen que hacer una escala en Estados Unidos pero su destino final es otro país; por lo que su estancia en el país es de algunas horas.

Qué es el permiso ESTA para entrar a Estados Unidos

El permiso ESTA es el más recomendable para los viajeros que harán escala en Estados Unidos, ya que es mucho más rápido y menos costoso que las visas, incluso que la de Tránsito.

Para tramitar la ESTA no es necesario acudir a ninguna embajada, solo se requiere llenar un formulario en línea a través que te dejamos en este link. Aquí deberás responder con tus datos personales y el de tu pasaporte.

El costo también es menor, ya que cuesta 21 dólares, es decir 362 pesos mexicanos. Finalmente, la entrega de la ESTA tarda alrededor de 72 horas.

Este documento es suficiente para ingresar a Estados Unidos únicamente como país de escala, ya que no funciona para una estancia más larga de unas cuantas horas.