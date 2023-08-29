¿Hay citas? Estos son los consulados que tramitan más rápido la visa americana

La llegada de la pandemia por Covid-19 retrasó las citas para conseguir la visa americana en México, actualmente, es más difícil obtener fecha que su aprobación, por esto muchos buscan en otras ciudades cuándo es la fecha más próxima con el objetivo de viajar a Estados Unidos.

Actualmente, los Servicios Oficiales de Información y Citas de Visa de Estados Unidos dieron a conocer las fechas más próximas para encontrar una cita de la visa americana y aunque faltan muchos meses, es menor el tiempo de espera en comparación con otros estados.

¿Quiénes están libres de realizar la entrevista para la visa de EU en 2023?

Las autoridades de Estados Unidos mantienen un listado de personas que no están obligadas a una entrevista, especialmente, en los estudiantes extranjeros; sin embargo, también la conforman otras categorías:



Trabajadores Temporales Agrícolas y No Agrícolas (visas H-2).

Estudiantes (visas F y M).

Visitantes de intercambio académico (visas académicas J).

Profesionales con Trabajos Especializados (visas H-1B).

Aprendices o visitantes de educación especial (visas H-3).

Transferencia de Ejecutivos o Gerentes dentro de una misma empresa (visas L).

Personas con habilidades o logros extraordinarios (visas O).

Atletas, artistas o presentadores (visas P).

Participantes en programas internacionales de intercambio cultural (visas Q) y derivados calificados.

¿En qué consulados de México dan más rápido la visa americana?

¡Atención! De acuerdo con la información de los consulados, la fecha próxima para la visa americana es a partir de febrero al norte del país; sin embargo, también Mérida lo ofrece, aquí te mostramos la lista:



Matamoros: 13 de febrero de 2025

Nuevo Laredo: 24 de febrero de 2025

Mérida: 21 de abril de 2025

Tijuana: 7 de abril de 2025

Hermosillo: 2 de mayo de 2025

La cita que programes puede ser en cualquier momento en el futuro, pero debes programarla antes del 30 de Septiembre de 2023. (2/3) pic.twitter.com/ixKVnnRT7C — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) August 18, 2023

¿Qué consulados tardan más tiempo en dar cita para la visa?

Ciudad de México es uno de los que más tiempo demora; sin embargo, presenta una alta demanda por millones de capitalinos que buscan acceder a una entrevista, también destacan:

