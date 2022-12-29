Visa de emergencia para Estados Unidos: Requisitos y cómo tramitarla

En medio de la escasez de citas para poder tramitar la visa de Estados Unidos, una de las grandes dudas por parte de los viajeros mexicanos es si se puede optar por una opción más rápida para continuar el trámite; sin embargo, la única vía para adelantar el proceso es mediante la solicitud de una visa de emergencia, misma que está sujeta a algunas especificaciones por parte de la Embajada y el Consulado de EU.

Si tienes la necesidad de viajar a Estados Unidos de emergencia, podrás aplicar a este trámite y obtenerla de forma exprés a través del sitio, por lo que a continuación te decimos cuánto cuesta, cómo es el proceso y los requisitos que pide la Sección Consular, misma que tiene la jurisdicción de aceptar o rechazar la solicitud.

¿Cómo se tramita una visa de emergencia para Estados Unidos?

Para realizar el trámite para una visa de emergencia es necesario realizar una cita normal en el sitio y agendar en alguna fecha disponible. Posteriormente deberás acceder con tu usuario y contraseña, dar clic en continuar y ubicar la casilla que dice "Solicitar Cita Emergencia", para posteriormente seguir las instrucciones según sea el caso.

La visa de emergencia para Estados Unidos está sujeta a discreción de la Sección Consular americana|Pixabay

Cabe resaltar que este trámite es para visas urgentes por cuestiones de fuerza mayor, por lo que el Consulado pone a disposición de los solicitantes cinco opciones por las que podría ser considerada como válida la propuesta:



El fallecimiento, enfermedad grave o accidente potencialmente mortal de un familiar directo que ocurra en los Estados Unidos. Tratamiento médico urgente para el solicitante o para un hijo menor del mismo. Un solicitante para una visa de estudiante o de intercambio (F/M/J) cuyo I-20 o DS-2019 tiene una fecha de inicio anterior a la primera cita para la visa disponible. Una necesidad imprevista de viajar a los Estados Unidos por motivos urgentes de trabajo que ocurrirá dentro de los 10 días posteriores a la primera cita para la visa disponible. Una visita imprevista que tiene relevancia cultural, política, periodística, deportiva o económica que ocurrirá dentro de los 10 días posteriores a la primera cita para la visa disponible.

¿Cuánto cuesta la visa americana 2023?

Para el 2023, la visa de turista o negocios B1/B2 para viajar a Estados Unidos desde México, para mayores de 15 años, tendrá un costo de 245 dólares, 4 mil 765 pesos mexicanos. La solicitud de visa de emergencia no tiene un costo extra y está sujeta a discreción de la oficina consular.

Actualmente las citas para continuar el trámite de visa americana en México tiene una muy alta demanda y hay una lista de espera de varios meses para poder acudir a las oficinas consulares, en especial si se trata de un trámite para primera vez.

