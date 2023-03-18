Embajada de EU abrirá citas para la visa americana el 25 de marzo; así puedes solicitarla

¡Llega la primavera y con ella las citas para la visa americana! Por primera vez en lo que va de 2023, la embajada de Estados Unidos (EU) anunció la disponibilidad de espacios para obtener este documento. La fecha será el próximo 25 de marzo y aquí te decimos cómo solicitarla.

Fue a través de su cuenta de Twitter, que la Embajada de EU anunció una nueva oportunidad para conseguir una cita y así obtener la visa americana; “¡Grandes noticias! ¡Abriremos citas para solicitantes de visa de turista por primera vez”, se puede leer en el mensaje.

La convocatoria es únicamente para personas que solicitan visa de turista por primera vez y podrán obtenerse en la página web oficial de la Embajada de EU, haciendo clic en el siguiente enlace.

¡Tómalo en cuenta! Si vas a realizar el trámite, únicamente debes estar pendiente a los requisitos que se encuentran en el portal; recuerda poner tu propia información de contacto.

El 21 de marzo (10 a.m.) abriremos disponibilidad de citas en nuestro sistema para entrevistas el sábado 25 de marzo. Esto será únicamente para personas que solicitan visa de turista por 1ra vez. Recuerda poner tu propia información de contacto. https://t.co/dvlCvjowbZ https://t.co/oqWvSle65A — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) March 17, 2023

¿Qué documentos necesito llevar a mi cita?

De acuerdo con los consulados de Estados Unidos en México, los documentos que se requieran para solicitar la vida americana, son los siguientes:



Pasaporte vigente La hoja de confirmación de la solicitud DS-160 impresa Recibo de pago original

¡Tómalo en cuenta! Una vez que obtengas la cita para tu visa, el tiempo para obtener el documento puede variar dependiendo del tipo, así como la ciudad en la que te encuentres. Por ejemplo, las ciudades que cuentan con mayor tiempo de espera son las que se encuentran en la frontera, como: Monterrey, Matamoros, Ciudad Juárez, pero también Mérida y Guadalajara.

Pese al tiempo de espera, se recomienda tener a la mano la documentación necesaria de forma opcional, como:

Pasaportes que contengan visas Americanas anteriores, aun cuando hayan expirado Acta de nacimiento (original o copia certificada) Credencial para votar (INE/IFE) si es mayor a 18 años Pruebas económicas (Estados de cuenta, Cédula Fiscal, documentos de impuestos) Pruebas educativas (Diplomas universitarios, Cédula Profesional) Pruebas de empleo (Recibos de nómina, credencial de la empresa, carta del departamento de Recursos Humanos)

Una vez obteniendo la cita tendrás que llenar la solicitud, proceder con el pago correspondiente. Finalmente, cuando el pago sea aprobado se te tomaran los datos biométricos y te darán una entrevista con el oficial consular.