La visa americana que te permite vivir hasta tres años en Estados Unidos con tu familia; requisitos para la H-1B

La visa H-1B es un permiso de no inmigrante que permite a los empleadores de Estados Unidos contratar temporalmente a trabajadores extranjeros para desempeñar funciones especializadas.

Estos puestos requieren conocimientos teóricos y prácticos avanzados y, por lo general, una licenciatura o un título universitario equivalente.

En cuanto al número de permisos disponibles, el programa contempla un límite general de 65 mil visas por año fiscal y se concede inicialmente por un periodo de hasta tres años y, por lo general, puede renovarse hasta alcanzar un máximo de seis años.

¿Se puede tramitar una visa para la familia del trabajador?

El cónyuge y los hijos solteros menores de 21 años de una persona con visa H-1B pueden solicitar ingresar a Estados Unidos bajo la categoría de no inmigrante H-4, destinada a determinados familiares dependientes.

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Requisitos para obtener la visa H-1B

Para obtener la visa H-2B es indispensable contar con una oferta de trabajo un empleador estadounidense que esté dispuesto a realizar los trámites correspondientes.

Los trabajadores extranjeros deben reunir los siguientes requisitos para iniciar el trámite:



Oferta de empleo: Contar con una oferta laboral concreta de una empresa estadounidense que esté dispuesta a patrocinar la solicitud de visa.



Contar con una oferta laboral concreta de una empresa estadounidense que esté dispuesta a patrocinar la solicitud de visa. Título académico: Tener, como mínimo, una licenciatura estadounidense (bachelor’s degree) o un título equivalente obtenido en el extranjero.



Tener, como mínimo, una licenciatura estadounidense (bachelor’s degree) o un título equivalente obtenido en el extranjero. Ocupación especializada: El puesto debe cumplir con los criterios establecidos para una ocupación especializada que requiera conocimientos específicos. Algunos ejemplos son los empleos en ingeniería, contabilidad, ciencias y tecnologías de la información .



. Solicitud de Condición Laboral (LCA): El empleador debe obtener la certificación correspondiente del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL) y comprometerse a cumplir las condiciones salariales y laborales aplicables, incluido el pago del salario requerido para el puesto.



Relación laboral: Debe existir una relación legítima entre el trabajador y la empresa patrocinadora, que permita al empleador contratarlo y supervisar las actividades correspondientes.

Antes de que el trabajador pueda solicitar la visa, la empresa estadounidense debe completar ciertos procedimientos ante las autoridades laborales y migratorias como:

