Estos son los requisitos para tramitar la visa de trabajo para Estados Unidos

¿Quieres trabajar legalmente en Estados Unidos y enviar remesas a tu familia? Entonces necesitas la visa de trabajo, conocida oficialmente como H-1B, H-2 o H2-B, las cuales se entregan tras un largo, pero satisfactorio proceso ante los consulados norteamericanos en México.

A continuación te presentamos los requisitos, costos y pasos para obtener la visa de trabajo para Estados Unidos.

Tipos de visas para trabajar en Estados Unidos

Lo primero que debes saber es la diferencia entre cada una de ellas, las cuales se resumen en lo siguiente: la H-1B, está destinada para profesionistas con trabajos especializados (ingeniería, tecnología). Mientras que las visas H-2 y H-2B, respectivamente, son aquellas que se emiten para trabajar temporalmente en labores de agricultura y construcción o por contrato temporal.

Indicadores de que una oferta para trabajar en Estados Unidos es falsa.#InformadoContratado #NoTeArriesgues pic.twitter.com/zcX70B6Eup — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) April 24, 2023

¿Cómo trabajar en Estados Unidos legalmente?

Estos son los pasos que, según la Embajada de Estados Unidos en México, debes seguir para conseguir una visa de trabajo y trabajar de forma legal en el país.



Paso 1: Encuentra una empresa en EU que necesite empleados temporales, las ferias de empleo o los contactos pueden facilitar esta tarea.

Paso 2: Analiza la oferta y el contrato de trabajo que ofrecen y la cantidad que se te pagará.

Paso 3: Cuenta con un pasaporte válido y cubrir la cuota de solicitud de visa de trabajo .

. Paso 4: Agenda una cita en el Centro de Atención a Solicitantes para que te tomen la fotografía y huella dactilar.

Paso 5: Al día siguiente, acude a tu entrevista en el consulado de Estados Unidos.

Precio de la visa americana de trabajo

La visa de trabajo para Estados Unidos tiene un costo de 205 dólares, es decir, aproximadamente 3 mil 597 pesos al tipo de cambio del miércoles 10 de mayo. Sin embargo, si escogiste trabajar en la industria agrícola, el empleador deberá reembolsar la cuota y pagar por tu transporte hacia y desde los EU.

En el resto de las aplicaciones, te harás cargo del pago, pero el empleador nuevamente tendrá que pagar el boleto de regreso a casa al cumplir con tu periodo de trabajo.

Las solicitudes de visa H-2 únicamente se reciben y procesan en los siguientes Consulados:



Tijuana.

Monterrey.

Matamoros.

Nuevo Laredo.

Hermosillo.

Nogales.

Ciudad Juárez.

¿A qué tienes derecho con la visa de trabajo?

Una vez que recibas tu visa de trabajo H2, al igual que cualquier persona en Estados Unidos, tendrás derecho a:

Recibir tu paga a tiempo

Recibir pago extra por horas extraordinarias.

Vivienda digna.

Buen trato.

Por último, evita fraudes y recuerda que el monto de los 205 dólares incluye todo el trámite, por lo que no es necesario pagar a un "gestor" o "facilitador" para obtener la visa de trabajo para Estados Unidos.