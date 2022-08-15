Putin ofrece armas a sus aliados de LATAM que no se someten a Occidente

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció entregar armas con equipos modernos a sus aliados de América Latina, Asia y África que no se someten al dictado de Occidente.

"Rusia está dispuesta a ofrecer a sus aliados y socios el armamento más moderno, desde armas de fuego a blindados, artillería, aviación militar y drones de asalto", dijo Putin al inaugurar el foro "Armia-2022" y en medio de la operación militar en Ucrania.

El presidente ruso dijo que Moscú "valora sinceramente los lazos históricamente fuertes, amistosos y de confianza con los países de América Latina, Asia y África", donde Rusia cuenta con "muchos aliados, socios y correligionarios".

Resaltó que las naciones de LATAM, Asia y África "no se someten al llamado poder hegemónico de Occidente, sus líderes muestran auténtico carácter y no se subordinan" a nadie, ya que apuestan por un desarrollo soberano y por solucionar "colectivamente" los problemas de la seguridad regional y global sobre la base del derecho internacional.

Rusia "aboga por el desarrollo de una cooperación técnico-militar lo más amplia y multilateral posible. A día de hoy, en condiciones de formación de un mundo multipolar, esto es especialmente importante", agregó Putin.

Putin invita a aliados a realizar maniobras militares conjuntas

El presidente de Rusia invitó a los países aliados y socios a participar en maniobras conjuntas, además los invitó a enviar a sus soldados a las academias rusas para su instrucción militar.

Entre las delegaciones que se personaron en la VIII edición de la feria figura la venezolana, encabezada por el general Ricardo Ramos, viceministro de Educación para la Defensa, que se reunió con Alexandr Fomin, viceministro de Defensa ruso, quien alabó las "relaciones entre aliados" con Caracas.

Precisamente, el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, abordó la cooperación técnico-militar en las giras que efectuó en los últimos meses a países asiáticos, africanos y árabes.

Los analistas militares de Occidente señalaron que el pobre rendimiento de las tropas y las armas rusas podrían hacer que sus exportaciones de armas sean menos atractivas para compradores potenciales como India, que confiaron mucho en su tecnología en el pasado.