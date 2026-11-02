Autobús con 30 pasajeros vuelca en carretera de Michoacán; hay 15 lesionados

Un viaje por carretera terminó en un accidente que movilizó a cuerpos de emergencia en Michoacán; un autobús de pasajeros de la línea Purhépechas volcó la mañana de este lunes en la carretera Morelia-Pátzcuaro, donde al menos 15 personas resultaron lesionadas, de acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades estatales.

La unidad, identificada con el número económico 958, terminó recostada sobre la cuneta central que divide los carriles de circulación, a la altura de la localidad de Uruapilla. El percance provocó la movilización de paramédicos, bomberos y elementos de distintas corporaciones para auxiliar a quienes viajaban a bordo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Michoacán, el autobús transportaba aproximadamente a 30 pasajeros al momento del accidente, entre ellos algunos turistas extranjeros.

Aunque el saldo preliminar reportó 15 personas lesionadas, también trascendió que entre los afectados habría cinco personas de nacionalidad japonesa y una estadounidense. Sin embargo, estos datos no habían sido confirmados oficialmente.

Así ocurrió la volcadura del autobús en Morelia-Pátzcuaro

El accidente se registró durante la mañana de este lunes en la carretera que conecta Morelia con Pátzcuaro. Según los primeros reportes, el autobús salió de su trayectoria y terminó volcado sobre la división central de la vialidad.

Tras el percance, algunos automovilistas y personas que circulaban por la zona se detuvieron para auxiliar a los pasajeros, mientras llegaban los servicios de emergencia.

Al sitio acudieron paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), bomberos estatales y municipales, así como personal de otras corporaciones, quienes comenzaron a revisar a las personas lesionadas y determinaron quiénes necesitaban atención médica adicional.

De manera preliminar, se informó que la mayoría de los pasajeros afectados no requería traslado hospitalario de urgencia, aunque los equipos de emergencia realizaron las valoraciones correspondientes.

#LoÚltimo | Volcó un autobús de pasajeros en la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura del kilómetro 11; al menos ocho personas resultaron lesionadas. Los detalles: https://t.co/7poEaxHVKl https://t.co/7ezwwDL55O — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 2, 2026

Resguardan la zona y retiran el autobús siniestrado

Además de la atención a los pasajeros, elementos de la Guardia Civil y de la Policía Morelia participaron en las labores de auxilio y seguridad.

Efectivos de la Guardia Civil resguardaron el perímetro y realizaron trabajos de abanderamiento para advertir a los automovilistas sobre el accidente y prevenir otro percance mientras continuaban las maniobras.

Por su parte, agentes de Tránsito iniciaron los peritajes para establecer qué provocó que el autobús terminara volcado. Hasta el momento, no se habían dado a conocer las causas oficiales del accidente.

Finalmente, una grúa realizó las maniobras para retirar la unidad de pasajeros de la vialidad, mientras las autoridades mantenían las labores correspondientes en el lugar.