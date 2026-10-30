EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este viernes 30 de octubre
Que el tráfico del fin de semana largo no arruine tu escapada. Sigue en Azteca Noticias el reporte en vivo de CAPUFE y la Guardia Nacional para esquivar los cierres y las casetas saturadas de hoy 30 de octubre.
Llegó el viernes 30 de octubre, marcando el inicio del éxodo por las festividades de Día de Muertos. Miles de automovilistas buscan salir de la ciudad, coincidiendo con el intenso flujo del transporte de carga. Compartir la red federal en un fin de semana largo exige el doble de precaución, ya que un choque por alcance o la presencia de manifestantes puede transformar tu salida en un embotellamiento kilométrico.
Para que no te quedes varado a mitad de la nada, en Azteca Noticias encendemos nuestra Alerta Asfalto. Con datos directos y al momento de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, te ubicamos los tramos cerrados, las vías de escape seguras y el pulso exacto del tráfico federal.
EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy viernes 30 de octubre? Cierres y tráfico en autopistas de México
Cierre parcial en Estación Don - Navojoa
Aut. Estación Don - Navojoa, km 79, dirección Estación Don. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de tracto camión). Maneja con precaución.
Toma precauciones en Edomex
Se registra cierre total de circulación por accidente vial cerca del Km 079+900 de la carretera México-Querétaro con dirección CDMX a un carril con dirección a Querétaro. Atienda indicación vial.