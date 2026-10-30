EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este viernes 30 de octubre

Llegó el viernes 30 de octubre, marcando el inicio del éxodo por las festividades de Día de Muertos. Miles de automovilistas buscan salir de la ciudad, coincidiendo con el intenso flujo del transporte de carga. Compartir la red federal en un fin de semana largo exige el doble de precaución, ya que un choque por alcance o la presencia de manifestantes puede transformar tu salida en un embotellamiento kilométrico.

Para que no te quedes varado a mitad de la nada, en Azteca Noticias encendemos nuestra Alerta Asfalto. Con datos directos y al momento de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, te ubicamos los tramos cerrados, las vías de escape seguras y el pulso exacto del tráfico federal.

