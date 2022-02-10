Volcán Etna hace erupción en Sicilia, Italia

Este jueves se registró una erupción en el cráter sur del volcán Etna, ubicado en la isla de Sicilia, Italia, lo que provocó una leve lluvia de cenizas, informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología(INGV) italiano.

El INGV informó que a primera hora de este jueves el volcán Etna registró una modesta actividad dentro del cráter sureste que provocó una lluvia “discontinua y leve” de ceniza que por el momento no afectó al aeropuerto Vicenzo Bellini de Catania, y continúa operando con normalidad.

En algunas fotos compartidas en redes y agencia de noticias, se puede observar el fuego saliendo del volcán Etna y una densa nube de humo cubriéndolo, que se elevó por varios kilómetros.

De acuerdo con el modelo de previsión, la pluma volcánica se dirige en dirección suroeste.

🇮🇹 #ITALIA | Impresionantes imágenes de la actividad eruptiva del volcán 🌋#Etna.



Las fuentes de lava están alcanzando una altura de entre 500 y 600 metros.



pic.twitter.com/JNVkI4fuH9 — luis Ávila+ (@luisvil71) February 10, 2022

Autoridades en alerta por erupción del volcán Etna

Y aunque por el momento no se registran daños derivados de la erupción del volcán Etna, el INGV se mantiene alerta ante cualquier posible cambio, por lo que realiza funciones de vigilancia sísmica y volcánica en el territorio de Italia.

Ello, luego de que se registraron varios sismos provenientes de la zona del cráter sureste, a una profundidad de tres mil metros sobre el nivel del mar, los cuales alcanzaron valores medios con tendencia al alza.

En el último año, el volcán Etna registró más de 50 movimientos paroxísticos. Incluso, en febrero de 2021, presentó otra leve erupción que no dejó víctimas mortales ni daños considerables en Italia.

Posteriormente, en septiembre, volvió a hacer erupción, después del volcán Cumbre Vieja de España. En esa ocasión el volcán Etna emitió cenizas y lava, mientras la amplitud de sismos volcánicos aumentaba. Por fortuna, tampoco provocó daños ni víctimas.

Desde 1980, el cráter noreste estaba considerado el más alto del volcán siciliano, con tres mil 324 metros, que llegaron a alcanzar una cota máxima de tres mil 350 metros en 1981.

