Volcán Etna sigue creciendo y podría causar gran catástrofe en Europa

El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) de Italia advirtió que Etna, el volcán activo más alto de Europa sigue creciendo, y en los últimos seis meses aumentó su tamaño, lo que representa una gran amenza para el continente.

De acuerdo con la investigación del instituto, Etna alcanzó en el pasado mes de julio una altura de tres mil 357 metros sobre el nivel del mar, lo que representa un récord, ya que en los últimos 40 años, el cráter del noroeste sólo alcanzó una altitud de de tres mil 324 metros de altura.

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La actividad registrada en 2021 produjo la acumulación de cantidades importantes de materiales piroclásticos y capas de lava en el cono del cráter sureste, el más nuevo y activo de los cuatro cráteres en la cumbre del Etna, causando una transformación considerable de la silueta del volcán

El volcán Etna, que se encuentra en el este de Sicilia, Italia, ha afectado la vida cotidiana de los habitantes de la zona debido a su intensa y constante actividad de los últimos meses.

La nuova vetta dell'#Etna: il Cratere di Sud-Est. Dopo 40 anni, il vulcano sta nuovamente crescendo in altezza, e il 25 luglio 2021 ha raggiunto 3357 m. Fino ad inizio 2021, il punto più alto del vulcano è stato il Cratere di Nord-Est (3324 m). pic.twitter.com/8YB4Tz7Gvz — INGVvulcani (@INGVvulcani) August 10, 2021

El Etna es el volcán activo más alto en Europa, con erupciones frecuentes desde hace unos 500 mil años.

¿Cuál es la amenaza del Volcán Etna para Europa?

Los especialistas del Instituto advierten que los casi 50 episodios de cenizas y lava que ha expulsado el volcán desde mediados de febrero han provocado una "transformación llamativa del contorno del volcán".

El cráter ha estado produciendo humo y cenizas desde febrero, aunque representa poco peligro para las aldeas circundantes en efectos inmediatos.

Así luce la erupción estromboliana del Volcán Etna esta mañana en Sicilia, Italia 9 de agosto de 2021

Nuevo erupción, con alta emisión de cenizas y poderosas fuentes de lava.



pic.twitter.com/o224dicEgy — Naturaleza y mas (@Naturalezaymas_) August 9, 2021

Aunque el humo y cenizas representan poco peligro para las aldeas italianas en un corto plazo, el gobierno de Sicilia estimó que las 300 mil toneladas de cenizas retiradas puede causar enfermedades respiratorias a los habitantes.

El mayor peligro lo representa uno de los costados del volcán que en 2017 comenzó a desprenderse y un descenso repentino y rápido de toda la pendiente podría provocar un tsunami con efectos desastrosos para toda la región.

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Sin embargo los científicos han asegurado que no es un acontecimiento que pueda suceder proximamente, y tampoco tienen la certeza de cuándo o cómo podría ocurrir este acontecimiento.