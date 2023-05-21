Conoce cuáles son los volcanes más activos del mundo
La Tierra está repleta de miles volcanes; aunque la mayoría de ellos están extintos o inactivos hay más de 1,350 volcanes activos, varios de los cuales han llegado a los titulares en los últimos días.
Los volcanes de la Tierra han moldeado la geografía durante milenios debido a su actividad pero no todos presentan la misma actividad. Hay muchos más volcanes inactivos o extintos, mientras que los volcanes más activos pueden variar dependiendo del tiempo.
El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) estima que hay cerca de 1,350 volcanes activos mientras que se reporta que 500 entraron en erupción. Prueba de ello son la reciente actividad que ha presentado el Nevado del Ruiz, en Colombia, la erupción del Monte Etna, en Italia, y las exhalaciones que presentó el Popocatepetl.
¿Cuáles son los volcanes más activos del mundo?
Los volcanes más activos del mundo varían con el tiempo, ya que su actividad puede cambiar de manera significativa. Sin embargo, algunos de los volcanes más consistentemente activos son:
#Internacional 🌋⚠️ El Monte Etna, el volcán más activo de #Europa entra en erupción; suspenden vuelos— xevt - xhvt (@xevtfm) May 21, 2023
Vía: Massimiliano Salfi pic.twitter.com/1tT8JKinsl
- Monte Etna (Italia): Ubicado en la isla de Sicilia, el Monte Etna es uno de los volcanes más activos del mundo. Ha tenido erupciones frecuentes a lo largo de la historia y continúa mostrando una actividad volcánica significativa.
- Kilauea (Hawái, Estados Unidos): El volcán ubicado en la Isla Grande de Hawái es uno de los volcanes más activos y emblemáticos. Ha estado en erupción de forma intermitente desde 1983 y ha generado flujos de lava que han alterado el paisaje y afectado a las comunidades locales.
- Stromboli (Italia): Ubicado en la isla de Stromboli, en el mar Tirreno, este volcán ha estado en erupción de manera casi continua durante más de 2,000 años. Su actividad se caracteriza por explosiones frecuentes y emisiones de lava.
- Sakurajima (Japón): Situado en la bahía de Kagoshima, en la isla de Kyushu, Sakurajima es uno de los volcanes más activos de Japón. Ha experimentado erupciones regulares desde 1955 y continúa mostrando actividad volcánica significativa.
- Merapi (Indonesia): Ubicado en la isla de Java, en Indonesia, el volcán Merapi es uno de los volcanes más activos y peligrosos del país. Ha tenido numerosas erupciones a lo largo de los años, incluida una erupción devastadora en 2010 que causó la muerte de más de 300 personas.
- Popocatépetl (México): El volcán Popocatépetl, ubicado en el centro de México, cerca de la Ciudad de México, es uno de los volcanes más activos del país. Ha tenido numerosas erupciones en tiempos históricos y sigue mostrando actividad volcánica regular.
Volcán #Popocatépetl— Enrique Barquet (@enriquebarquet) May 20, 2023
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