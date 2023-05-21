Conoce cuáles son los volcanes más activos del mundo

Los volcanes de la Tierra han moldeado la geografía durante milenios debido a su actividad pero no todos presentan la misma actividad. Hay muchos más volcanes inactivos o extintos, mientras que los volcanes más activos pueden variar dependiendo del tiempo.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) estima que hay cerca de 1,350 volcanes activos mientras que se reporta que 500 entraron en erupción. Prueba de ello son la reciente actividad que ha presentado el Nevado del Ruiz, en Colombia, la erupción del Monte Etna, en Italia, y las exhalaciones que presentó el Popocatepetl.

¿Cuáles son los volcanes más activos del mundo?

Los volcanes más activos del mundo varían con el tiempo, ya que su actividad puede cambiar de manera significativa. Sin embargo, algunos de los volcanes más consistentemente activos son:

#Internacional 🌋⚠️ El Monte Etna, el volcán más activo de #Europa entra en erupción; suspenden vuelos



Vía: Massimiliano Salfi pic.twitter.com/1tT8JKinsl — xevt - xhvt (@xevtfm) May 21, 2023