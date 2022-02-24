Volodimir Zelenski, de comediante a presidente de Ucrania

El actual presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha convertido en una de las figuras centrales en el ámbito de la política internacional debido al conflicto entre Rusia y su país. Pero ¿quién es el sexto mandatario ucraniano, que se hizo famoso en una serie de televisión como comediante?

Para Volodimir Zelenski la carrera por la presidencia comenzó como una broma en un programa humorístico de televisión.

Hace algunos años, la televisión de Ucrania transmitió una serie llamada "Servidor del Pueblo", que muy pronto se convirtió en una sensación.

La trama consiste en que un maestro, interpretado por Volodimir Zelenski, se convierte accidentalmente en presidente después de que sus estudiantes publicaran en redes sociales sus discursos sobre la política ucraniana y en contra de la corrupción.

Los chistes y reflexiones del programa se convirtieron en un espacio en el que un tanto en broma un tanto en serio, se expresaban los problemas de un país donde sus líderes políticos habían sido acusados de presunta corrupción.

En marzo de 2018, los productores de "Servidor del Pueblo" crearon un partido con el mismo nombre, incluso antes de que anunciara su candidatura política, Zelenski ya se perfilaba como favorito en algunas encuestas y a principios del 2019 anunció que disputaría la Presidencia.

¿Quién es Volodímir Zelenski?

Volodimir Zelenski fue elegido presidente de Ucrania el 21 de abril de 2019, jurando su cargo el 20 de mayo del mismo año. Sin embargo, su carrera original no tiene nada que ver con la política.

El actual presidente nació el 25 de enero de 1978, tiene 44 años. Procedente de la ciudad de Kryvyi Rih, Ucrania, se graduó en el año 2000 en la Universidad Económica Nacional de Kiev, en el grado de Derecho.

Sus inicios profesionales y su posterior carrera, la cual llevó a cabo desde 1997 hasta 2003, tienen que ver completamente con el mundo de la actuación; fue actor, guionista y productor en el equipo de la productora Kvartal 95.

Fue productor ejecutivo de Kvartal 95, así como director ejecutivo.

En la serie "Servidor del Pueblo" Volodimir es el personaje principal, un profesor de historia que se convierte en presidente de Ucrania.

Logró con su trabajo en el mundo del espectáculo más de 30 premios nacionales de la televisión ucraniana, así como reconocimientos en numerosos festivales internacionales de cine.

Zelenski, que está casado con Olena Zelenska y tiene dos hijos.

Con información de Reuters y BBC.