Vuelos bajo alerta por huracán “Trudy": estos son los estados que podrían registrar cancelaciones

Si tienes un vuelo programado para las próximas horas, es importante que verifiques su estatus antes de trasladarte al aeropuerto. Los efectos del huracán "Trudy" de categoría 2 podrían provocar demoras y cancelaciones en vuelos con destino a ocho estados. Conoce cuáles son las zonas afectadas.

Huracán "Trudy" afecta vuelos en ocho estados

Los efectos del huracán "Trudy" en el océano Pacífico podrían afectar las operaciones aéreas en las próximas horas. El Grupo Aeroportuario Marina en vuelos con origen en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y destino a ocho estados del país.

¿Qué estados podrían registrar demoras y cancelaciones de vuelos por el huracán "Trudy"?

De acuerdo con el aviso, las condiciones meteorológicas podrían afectar los vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de Colima. Los destinos que podrían presentar afectaciones en sus operaciones aéreas son:



Colima

Michoacán

Jalisco

Nayarit

Guerrero

Chiapas

Tabasco

Oaxaca

Veracruz

El aviso contempla posibles demoras o cancelaciones en vuelos con origen en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y destino a los puntos señalados.

#GrupoAeroportuarioMarina informa | Debido a las condiciones meteorológicas causadas por el #HuracánTrudy en el Oceáno Pacífico, es posible que en las próximas horas, algunos vuelos hacia el #Aeropuerto Internacional de #Colima y otros destinos como Michoacán, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz, con vuelos de origen desde el #ArptoBJ, se demoren o sean cancelados. Ante esta situación, te sugerimos tomar las previsiones pertinentes y consultar el estatus de los vuelos con las respectivas aerolíneas para evitar contratiempos. #AeropuertosMarina — Grupo Aeroportuario Marina (@aeropuertos_GAM) October 17, 2026

¿Qué hacer si tengo un vuelo programado con posible cancelación por huracán?

Ante las posibles afectaciones por las condiciones meteorológicas, el Grupo Aeroportuario Marina recomendó a los pasajeros tomar las previsiones pertinentes y consultar el estatus de sus vuelos directamente con las aerolíneas correspondientes.

Si te cancelan un vuelo por los efectos del huracán "Trudy" que se encuentra en la categoría 2, lo primero es contactar a tu aerolínea para conocer las opciones de reprogramación y las condiciones de tu boleto.

También es importante conservar tus comprobantes y verificar si tienes derecho a asistencia o compensación, ya que esto depende de las circunstancias de la cancelación y de la legislación aplicable.

La Profeco explica que, cuando la cancelación es atribuible a la aerolínea, puedes elegir entre el reembolso, transporte sustituto en el primer vuelo disponible o transporte en una fecha posterior. Algunas opciones incluyen una indemnización de al menos 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.