Abrirán más vuelos del AIFA y AICM a EU: eliminan restricciones a aerolíneas mexicanas

El Departamento de Transporte de Estados Unidos revocó las restricciones que impedían a las aerolíneas mexicanas la apertura de nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) hacia ese país.

La decisión con efectos inmediatos, revoca la Orden 213-2, mediante la cual el Departamento de Transporte estadunidense había restringido operaciones existentes, propuestas y futuras de transportistas mexicanos.

¿Qué cambios habrá en los vuelos del AIFA y AICM a EU?

Fue este 16 de octubre de 2026, cuando a través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se abrirán más vuelos hacia Estados Unidos desde ambos aeropuertos.

"El Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos determinó revocar las restricciones que impedían a las aerolíneas mexicanas la apertura de nuevos vuelos", confirmó la cancillería.

Esta decisión entre ambos países, precisó la Secretaría de Relaciones Exteriores, es con efecto inmediato para desarrollar rutas y frecuencias desde el AICM y del AIFA, en el Estado de México (Edomex), hacia la unión americana.

